Gabi cita a 24 jugadores con la gran novedad de Kosa

El Real Zaragoza se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva y después ha puesto rumbo a Málaga en AVE para viajar desde allí a Almería en una expedición con 24 futbolistas y sin sorpresas en la convocatoria, donde no están los lesionados Paulino, con una microrrotura de fibras en el isquio, y Pomares, que como ya se preveía no se ha recuperado a tiempo de las molestias en el glúteo, que le han provocado una hemorragia en la zona, el sancionado Paul, expulsado en el partido ante el Córdoba, y Bazdar, que se encuentra con la seleección de Bosnia. El equipo se mide este sábado en el UD Almería Stadium al equipo andaluz (18.30 horas).

Dani Gómez y Keidi Bare, que se perdieron la sesión del miércoles por una indisposición y un golpe, respectivamente, viajan, aunque el albanés llega algo más justo a la cita. Con todo, la gran novedad es la presencia de Sebastian Kosa, operado en el menisco externo de su rodilla derecha el 1 de agosto pasado y que aún no había podido estar en ninguna citación. El central eslovaco jugó muy poco en su primer año de zaragocista, donde también sufrió una grave lesión de tobillo en Copa y estuvo 4 meses fuera, e iba a salir cedido en verano, pero esa dolencia en la rodilla impidió su préstamo. Ahora, entra en una lista tras muchos meses sin jugar, ya que no lo hace desde los últimos minutos de la victoria ante el Mirandés el pasado 6 de abril.

Bazdar, sin minutos con Bosnia El delantero serbio, nacido en Belgrado y que hace un año empezó a jugar con la absoluta de Bosnia, no tuvo minutos en el empate de su selección en Chipre, con un partido que el conjunto balcánico tenía ganado cuando llegó el empate local en el 96. Bosnia es segunda en el Grupo H de clasificación para el Mundial de 2026 y tras las tablas de ayer en Larnaca jugará el domingo un amistoso ante Malta.

Gabi tiene que dar un descarte antes del partido de este sábado y es previsible que sea el propio Kosa o el meta del filial Obón, que viaja como tercer arquero, mientras que del Aragón están Saidu, ya fijo en el primer equipo e indiscutible en el once para Gabi, y Hugo Pinilla, que regresa a la convocatoria tras su ausencia en las últimas semanas. De cara al once, la baja de Paul, decisiva en el medio, puede devolver a Francho al medio junto a Guti y Saidu, este de pivote, mientras que Juan Sebastián entraría en el lateral diestro.