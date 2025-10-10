El giro del triunfo en Almería, un reto gigantesco para Gabi

Llega Gabi muy exigido al UD Almería Stadium, donde una victoria calmaría mucho las revueltas aguas del Real Zaragoza, un empate sería un buen resultado que no sacaría al equipo ni del pozo de la zona de descenso ni de la dinámica sin vencer que presenta, con solo un triunfo en 8 partidos y una derrota, acompañada de una mala imagen, podría suponer el fin de la era del entrenador madrileño, que ve su puesto cuestionado y que pende de un hilo, que se puede romper si llega un revés en este escenario o aguardar una semana más a la visita de la Cultural al Ibercaja Estadio. El caso es que Almería, el estadio de los Juegos del Mediterráneo hasta 2022, después Power Horse Stadium y ahora, desde 2024, con la denominación actual, no es un buen sitio para el Zaragoza ni para ganar.

El Zaragoza finiquitó el contrato de Miguel Ángel Ramírez en un el pasado 15 de marzo, en una visita a este estadio con el entrenador canario ya con la cara de despido y una goleada por 4-1 que supuso su salida y la del director deportivo, Juan Carlos Cordero. A ese campo vuelve el equipo siete meses después también con un técnico muy cuestionado, con la guillotina planeando, y teniendo en cuenta que no vence allí desde hace casi 18 años, desde el 31 de octubre de 2007, en el curso 2007-08, de descenso a Segunda, cuando bajo el mando de Víctor Fernández se impuso por 0-1 con tanto de penalti de Diego Milito. Fue, de hecho, el último triunfo con Víctor en esa etapa, ya que el zaragozano fue despedido en enero y en aquel once zaragocista, además del Príncipe, estaban César Sánchez, Oliveira, Zapater, Sergio García, Óscar González o Luccin.

Un gol de Gabi en la 09-10

Después, suma siete derrotas y tres empates en ese campo, de mal recuerdo recente. En Primera, cayó en la 09-10 (1-0) y empató en la 10-11, con gol por cierto de Gabi de penalti para el 1-1. Mientras, en Segunda ha cosechado derrotas en la 15-16 (2-1), en la 17-18 (3-0), en la 18-19 (2-1), y en las tres temporadas más recientes, en la 20-21 (1-0), en la 21-22 (3-0 y el 4-1 de marzo pasado que propició la llegada al banquillo de Gabi. Por último, el Zaragoza firmó tablas en esta etapa en Segunda en la 16-17 (2-2), en la 19-20 (1-1).

Y, además, el Almería es muy mal enemigo desde que bajó en la 23-24 cuando le toca jugar en su casa. Solo dos equipos, en el torneo regular, le han superado en 24 duelos (catorce triunfos, ocho empates y dos derrotas) en el UDA Stadium. El Castellón, en el curso pasado, por 2-5 y el Racing de Santander, que jugó con un futbolista más desde el 27 por la roja a Lopy en esta campaña y venció 2-3.

La pasada Liga, los de Rubi firmaron un balance de 13 victorias, siete empates y una derrota en el torneo regular, aunque el Oviedo les eliminó en la promoción venciendo (1-2) en este campo, mientras que ahora llevan el mismo número de triunfos (Sporting), empates (Albacete) y derrotas (Racing), uno. Así, en global el Almería ha logrado 50 puntos de 72, casi el 70% de los que ha puesto en juego. Lo dicho, un muy mal escenario para vencer.