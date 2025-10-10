Así es Mario Jiménez, el segundo de Gabi que ocupará su sitio en Almería

La sanción de Gabi Fernández por la roja directa que el colegiado Rafael Sánchez le mostró por protestar de manera enérgica tras la expulsión de Paul ante el Córdoba propiciará que el entrenador del Real Zaragoza tenga que estar en el UD Almería Stadium en la grada, probablemente en una cabina de prensa, y que el que dirija al equipo desde el césped sea Mario Jiménez, teniendo en cuenta que el entrenador zaragocista ha sido sancionado con dos partidos, por lo que la situación se repetirá, salvo giro brusco en forma de cese, en el choque ante la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio el sábado 18. Mario es la auténtica mano derecha de Gabi, su hombre de absoluta confianza, casi un hermano para él por la estrecha relación que han mantenido, un exfutbolista con mucho vivido sobre el césped y ahora a la sombra de su primo.

Mario Jiménez, nacido el 5 de enero de 1990, es familia directa (primo hermano) de Gabi, un exfutbolista, que militó en las categorías inferiores del Leganés y en el filial, en una carrera sobre todo en Tercera y Segunda B, y como ayudante ha trabajado en el Badajoz, con Isaac Jové como entrenador, y como analista y preparador físico en el Al Sadd de Catar en la época de Xavi Hernández. Con Gabi ha estadoen el Getafe B desde la llegada del técnico al filial azulón en noviembre de 2023 tras hacerlo unos meses antes al juvenil del cuadro getafeño. Es su hombre de máxima confianza y que toma las riendas del entrenamiento en muchos momentos, sobre todo en la preparación de la estrategia, si bien la parte técnico-táctica corre a cargo del exzaragocista.

"Diría que sí soy (su mano derecha), le ayudo en todo y le aporto todo lo que puedo, aunque después el que decide es él ya que también es el que asume la máxima responsabilidad que va con su puesto. Aquí trabajamos un poco todos en todos los aspectos, de forma más específica o pongo más énfasis en el balón parado, aunque es todo un trabajo conjunto. Gabi y yo analizamos la estrategia, los vídeos que nos pasa el analista, yo les ayudo a ellos…. Es todo una labor grupal", aseguraba en una entrevista a este diario en julio, en el stage en Los Ángeles de San Rafael, Mario sobre su función al lado de Gabi.

Los sinsabores del fútbol

El segundo entrenador del Zaragoza vivió un episodio dramático en el fútbol en 2009, cuando estaba en el Leganés B y sufrió un fuerte golpe tras un encontronazo con un rival ante el Betis San Isidro. Quedó inconsciente y con un traumatismo craneoencefálico y fue el portero del equipo rival el que le salvó la vida con el Tubo de Guedel y evitando que dejara de respirar. "Me salvó que el portero rival era enfermero, fue un golpe contra otro jugador en un córner, me dieron en la parte de atrás de la cabeza y me tragué la lengua. Mantuvimos relación hasta mucho tiempo después, a él le dieron un premio en el deporte en la Comunidad de Madrid y yo se lo entregué. La verdad es que me salvó la vida", dice.

El fútbol le dio más sinsabores. Su hermano mayor, Agustín, falleció en un terreno de juego al sufrir un paro cardiaco mientras jugaba y a los 14 años al ayudante de Gabi le diagnosticaron un ventrículo en el corazón más grande de lo normal y le aconsejaron retirarse, pero Mario siguió jugando, aunque se tuvo que retirar por las lesiones, al romperse el tendón de Aquiles y de ahí se marchó a Catar para ser uno de los ayudantes de Xavi en el Al Sadd.