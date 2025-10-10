La previa del Almería-Real Zaragoza. Otro día en urgencias

Acude el Real Zaragoza a Almería donde juega este sábado (18.30 horas) con la sensación de agobio tan habitual en los últimos tiempos en este club, donde se suceden entrenadores, revoluciones de plantilla y cambios de directores deportivos a la velocidad casi de la luz. Gabi, sancionado y en la grada en este encuentro, elegido como salvador tras una debacle en el UD Almería Stadium que se llevó por delante en marzo a Ramíez, llega a la cita exigido por la mala dinámica de un equipo al que no logra arrancar y que ya con solo 8 partidos y la penúltima posición está instalado en la sala de urgencias y que para colmo tiene que visitar a uno de los enemigos más fuertes en un feudo que se le da mal al cuadro blanquillo en los últimos tiempos.

Ni los antecedentes, ni el fútbol, ni el gol dan para ser muy optimistas porque, sensaciones y méritos al margen, que siempre son discutibles, y actuaciones arbitrales nocivas como la del Córdoba, lo que es irrefutable es que este Zaragoza no tiene el viento a favor y que está sumido en un cuanto menos preocupante momento. Por no decir casi crítico. ¿Se juega el puesto Gabi? A la actual propiedad (Real Z LLC), no tan nueva porque es su cuarta temporada, le ha costado tomar decisiones drásticas en los últimos tiempos en el banquillo, aunque no le ha quedado otra que hacerlo tras este tiempo de perfil tan bajo, y solo hay que recordar lo vivido hace unos meses con Ramírez, que llegó a Almería con una destitución de facto y el Zaragoza salió aún más hundido y con el despido fulminante de ese entrenador.

Peligro con una derrota contundente

La historia, parecida, aunque con matices diferentes, se repite solo siete meses después, porque Gabi no llega en una situación tan dramática, aunque sí que parece que una derrota con mala imagen en Almería debería significar su final, ya que el club anda sondeando candidatos, con Sergio González como opción clara, pero no única. Una victoria giraría el horizonte y la previsión es que, si no se da ese caso de botín de tres puntos, la vida de Gabi se prolongaría una semana más, a la visita de la Cultural Leonesa al Ibercaja Estadio.

En todo caso, el partido es frontera para el entrenador y también para el equipo, al que solo una victoria puede sacar de la penúltima posición y que podría ser colista si no vence. Con eso está todo dicho sobre la necesidad de ganar de este bloque con tan poco gol, con solo 4 dianas, uno de los cinco peores artilleros de las 16 principales Ligas de Europa y el que mayor diferencia tiene entre los tantos esperados y los anotados en Segunda. A este Zaragoza le cuesta un mundo marcar y por eso vive tan poco en ventaja, solo 66 minutos de los 720 que se llevan de Liga, faceta en la que también es el último.

Rubi: «Los números defensivos del Zaragoza son de nota alta» No se fía Rubi del Zaragoza y lo dejó claro. «Le está costando arrancar, pero solo el Andorra le ha marcado más de un gol. Nos espera un partido reñido porque nadie le ha pasado la mano por delante. Sus números defensivos son de nota alta», dijo el míster «Conocemos a los futbolistas del Zaragoza y sabemos lo que nos costará ganar. Es un encuentro difícil independientemente de la clasificación. Hace dos semanas ganaron fuera. Hay que tener máximo respeto al rival porque va a pelear», añadió el entrenador del Almería, que confía en que su equipo siga avanzando tras dos victorias y un empate. «Espero que este no sea el mejor Almería de la temporada». Además, habló de la competencia en el lateral derecho entre el exzaragocista Luna y Chirino, aunque está optando ahora por el segundo. «Chirino se ha tenido que adaptar. Marcos Luna es muy buen lateral, por lo que ese es un buen choque de trenes».

Todos indicadores señalan en ataque a este Zaragoza de pólvora muy mojada y para la que, según el propio Gabi, no hay más remedio que llamar a la calma a los futbolistas para que desaparezcan nervios y ansiedades y centren el punto de mira. Falta hará para doblegar a un Almería que es fuerte en ataque y al que se le rompen las costuras en defensa.

Cambios obligados

El Zaragoza se presenta en la cita sin uno de sus hombres clave, Paul Akouokou, expulsado ante el Córdoba, igual que siguen de baja Paulino y Pomares y está Bazdar con su selección. Para hacer olvidar al pivote costamarfileño la apuesta bien puede ser retrasar a Saidu a ese puesto para que Francho (Keidi Bare llega más justo a la cita) pase al medio con Guti y cierren esa zona de tres con la que el Zaragoza está jugando en estos partidos. Juan Sebastián entraría en el lateral derecho y en ataque no es esperan cambios, con Dani Gómez ya restablecido de una indisposición y Sebas Moyano y Marcos Cuenca en las alas. La otra opción sería jugar con tres centrales, pero parece menos factible. Con esas armas arriba el Zaragoza a Almería y con ese estado de necesidad que marca la tabla, con Gabi intentando mantener su discurso de convicción, aunque con una evidente pérdida de fuerza del que se sabe cuestionado por los resultados.

En el rival, el Zaragoza se reencuentra con Luna, que hizo las maletas en verano, igual que vino desde allí Radovanovic, ahora suplente para Gabi, lo mismo que el zaragozano para Rubi. El enemigo es el que más remata y el tercero que más marca, pero es uno de los que más encaja, aunque encara la cita con dos victorias y un empate en Riazor que le señalan que está en el buen camino.

Tiene la duda de Clúa y las bajas de Dzodic, Soko, Perovic y el meta Bruno, por el virus FIFA pero recupera a Embarba tras sanción y a Lopy tras lesión y los dos apuntan al once en un equipo lleno de pólvora en ataque (Baptistao, Melamed, Arribas, el propio Embarba...) pese a la marcha de Luis Suárez y con Andrés, que no quiso venir aquí, bajo palos. Un rival fuerte para un Zaragoza en urgencias.

Alineaciones probables

UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Muñoz; Baba, Lopy; Embarba, Melamed, Arribas, y Baptistao.

Real Zaragoza: Andrada; Juan Sebastián, Tachi, Insua, Tasende; Saidu, Francho, Guti; Cuenca, Sebas Moyano y Dani Gómez.

Árbitro: Luis Bestar (C. Balear)

Estadio: UD Almería Stadium.

Hora: 18.30.