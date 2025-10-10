Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: "Nunca más he conseguido volver a correr"

La vida de un futbolista puede ser demasiado corta si las lesiones le juegan una mala pasada. Aparte de la retirada de Alberto Zapater, otro exjugador del Real Zaragoza ha decidido poner punto y final a su carrera como jugador de fútbol tras llevar casi dos años en el dique seco.

Se trata del portugués André Pereira que cuelga las botas a los 30 años. Así lo ha confirmado al medio luso 'zerozero' en una entrevista donde habla de un final de carrera marcado por una lesión en la rodilla, sus planes de futuro y da un pequeño pincelazo sobre su paso por el Real Zaragoza.

"Varios factores influyeron en esa caída de rendimiento sobre todo las lesiones y el cambio de contexto. El aspecto psicológico también fue importante. Pasar por periodos de lesiones, la presión por recuperarme rápidamente y adaptarme a nuevos equipos afectaron mi confianza en el campo. A veces sentía que no estaba a mi nivel", comenta Pereira en el citado medio portugués tras ser preguntado por su paso en el Real Zaragoza.

"Realmente no sentí que fuera el momento de dar el salto , pero a los 28 años me vi obligado a hacerlo. Unos meses antes de que terminara mi contrato con Rio Ave, sufrí mi segunda lesión grave de rodilla, y después de ese entrenamiento, no pude volver a correr. Sentía, y aún siento, un dolor insoportable", afirma el luso sobre su retirada en el medio 'zerozero'.

Su paso por el Real Zaragoza

André Pereira llegó al Real Zaragoza en enero de 2020, cedido por el Porto, tras permanecer la primera parte del campeonato en el Vitoria Guimaraes. El delantero portugués arribó al club aragonés para cubrir el perfil de delantero que permanecía vacante desde la baja de Dwamena. Su rendimiento no fue el esperado.

El jugador criado en las categorías inferiores del Porto llegó para completar una delantera compuesta por el colombiano Luis Suárez, Javier Puado o Miguel Linares. En ese medio año que estuvo en el club dirigido por Víctor Fernández, Pereira llegó a jugar cinco partidos de liga (dos como titular), la eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Madrid antes de la pandemia y el fatídico por play off ante el Elche.

Tras su cesión en el Real Zaragoza, André Pereira quedó libre y firmó por el Rio Ave de Portugal equipo en el que ha militado las últimas temporadas. Su último partido como profesional fue el 23 de diciembre de 2023 ante el Vitória de Guimares, conjunto portugués en el que militó antes de aterrizar en Zaragoza.