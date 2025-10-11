Así despiden 13 zaragocistas a Zapater: "Fue un honor y un orgullo"

El Atlético Ottawa homenajeará mañana (21.00 horas en España) a Alberto Zapater, en su último partido en casa, en el TD Place, de la Liga regular, ante Vancouver y en el Día del Pilar, y antes del encuentro ha hecho un emocionante vídeo en el que aparecen hasta 13 jugadores con pasado o presente en el Real Zaragoza hablando y despidiéndose de la leyenda blanquilla, empezando por Francho, actual capitán y relevo sentimental del ejeano, y pasando por por jugadores que han coincidido con él con esta camiseta, como David Villa, Óscar, Sergio García, Diogo, D'Alessandro, López Vallejo, Ander Herrera, Pavón, Miguel Martínez, todos en su primera etapa en el equipo blanquillo, entre 2004 y 2009, o Aleix Febas y Giuliano Simeone, en la segunda, además de un exzaragocista ilustre como Morientes y los hijos del futbolista de las Cinco Villas, Óliver y Alejandra.

"Enhorabuena por todo, para mí ha sido un honor y un orgullo compartir contigo parte de ese inicio de tu carrera en nuestro Real Zaragoza", le dice Villa, con el que Zapa levantó la Supercopa en 2004, su único título zaragocista, mientras que Ander Herrera, ahora en Boca Juniors y con el que logró el ascenso en 2009, asegura que "siempre fuiste un gran profesional y un gran tipo, además de un referente para mí".

Sergio García estuvo en tres años, entre 2005 y 2008, con el ejeano y asegura que fuiste "un gran compañero que lo daba todo en los entrenamientos y en los partidos", mientras que López Vallejo, también en esa época y ahora ayudante en el cuerpo técnico de la selección, le comenta que "pensaba que no iba a llegar nunca este momento para tí", ya que Zapa ha estirado su carrera hasta los 40 años que cumplió en junio.

"Fue un orgullo haber estado con vos en mi primer año como profesional. Te quiero mucho", le dice Giuliano Simeone, con el que coincidió en la 22-23, cuando el Cholito llegó cedido del Atlético y Zapater puso al final de esa temporada el cierre a 422 partidos de zaragocista. "Por Zaragoza te echamos mucho de menos, tanto personal como deportivamente", le espeta Francho, que estuvo tres temporadas, entre 2020 y 2023 con el capitán, testigo que él ahora ha tomado.

El futbolista, que se marchó en 2023 al equipo canadiense, donde ha jugado hasta el momento 68 partidos, 59 de ellos correspondientes a la Canadian Premier League y nueve más entre la Championship y los playoffs, tiene pendiente el duelo ante Vancouver en casa del domingo, la despedida de la que ha sido su afición en algo más de los dos últimos años y donde se le rendirá un pequeño homenaje, y el último partido de Liga, que se jugará el 18 de octubre ante el HFX Wanderers. El Ottawa, que es segundo clasificado (el campeonato canadiense se disputa a cuatro vueltas), disputará después los playoffs para el título, empezando por los cuartos de final ante el primero (el Forge). Si gana llegará a la final (9 de noviembre) y si pierde tendrá que pasar por semifinales, por lo que al centrocampista le quedan entre 4 y 5 partidos para decir adiós.