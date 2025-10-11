Francho Serrano: "Hay que tomar cartas en el asunto sea como sea"

Francho Serrano, más que habitual cuando llegan derrotas dolorosas, este año además en su condición de primer capitán, fue el encargado de explicar sus sensaciones tras la nueva decepción zaragocista en este inicio liguero. “Somos muy conscientes de dónde estamos de lo que representamos y hay que tomar cartas en el asunto sea como sea. Esto ya no va de sistemas tácticos, de entrenadores, de jugadores, sino de uno mismo y saber lo que defendemos, que es el Real Zaragoza”, dijo en Aragón TV al acabar el choque.

Antes en Movistar, entonces sobre el césped, se le preguntó por Gabi y aseguró que “el problema es de todos, desde el entrenador hasta el utillero, nadie puede salirse de este barco y no queda otra que seguir unidos y sacar esto adelante, no hay otra”.

A la hora de explicar el encuentro, Francho tuvo muy claro los dos tramos diferenciados que vivió el Zaragoza, ya que “en la primera parte supimos sufrir, pero no estuvimos nada bien con balón y nos costó generar. Entre la defensa y Esteban supimos aguantar el resultado y en la segunda mitad salimos con la empanada y nos marcaron dos goles, supimos reponernos y cuando lo habíamos hecho a medias recibimos una leche gorda, volvimos a marcar y otra leche mayor”, describió el capitán zaragocista, que añadió para concluir: “No queda otra que seguir, agradecer a la gente que sigue con nosotros, prácticamente todos los zaragocistas, por no decir todos, y hay que sacarlo entre todos”.