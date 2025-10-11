Gabi: "La situación no es grave, es difícil, pero entendería mi destitución"

«Entendería la decisión de mi sustitución, pero sigo con la energía y la personalidad suficiente para sacar esto adelante y voy a seguir trabajando hasta que tenga tiempo en el Real Zaragoza». Mensaje cristalino el que dejó Gabi Fernández tras un nuevo batacazo de un equipo que, a sus órdenes, ha tocado fondo. Al menos en la clasificación. Porque su Zaragoza es colista de Segunda División. Una situación que el madrileño no considera «grave», solo «difícil».

Aunque volvió a insistir en su discurso de que «el máximo responsable de no haber dado la cara soy yo», en esta ocasión Gabi apuntó de alguna manera hacia sus futbolistas. Ya había hablado más de una vez de que la falta de calidad había impedido sumar más puntos, pero esta vez apuntó más hacia lo actitudinal. «Pido disculpas. Hemos tirado 60 minutos a la basura. Si nos tiene que golpear para reaccionar es no estamos capacitados para estar en el Real Zaragoza», valoró el técnico. Preguntado si, vista la última media hora en la que sus pupilos sí que, cuando lo vieron todo perdido, jugaron a otra cosa, Gabi Fernández aseguró que con la que se había planteado el choque ante el Almería «iba por esa línea, presionarle alto. Pero cuando han reaccionado los chicos era tarde».

Así explicó el entrenador del Real Zaragoza el último tramo del partido. «El equipo se libera de esa losa tras el gol, hemos tenido para empatar la ocasión de Pau Sans y a partir de ahí, más de lo mismo», valoró el madrileño, que reconoció que ha visto a sus jugadores «mal» en el vestuario cuando ha finalizado el partido. «Estamos responsabilizados con la situación que tenemos. La responsabilidad es de todos. Tenemos que mirarnos uno a uno para ver qué es lo que podemos mejorar y a partir de ahí seguir trabajando para sacar esto adelante», incidió.

Fue entonces cuando a Gabi se le preguntó por su futuro. "Estoy aquí para ayudar. Si el club entiende que no soy el indicado en este momento, conmigo no tiene ningún problema lo entiendo perfectamente», subrayó. Eso sí, a continuación quiso hablar ya de «la oportunidad» que enfrenta el Real Zaragoza y el propio técnico de revertir el delicado momento que atraviesa el equipo, antes de lanzar una auténtica perogrullada: «Tenemos que ganar ya».

Volvió entonces sí Gabi al mensaje de lo «bueno» que está siendo el trabajo que está realizando semana tras semana el equipo. «Cuando los resultados no lo marcan, nadie cree en él, sobre todo la gente de fuera. Tengo que hacer ver a los jugadores que tienen que seguir pensando en el equipo, nadie puede salir ni querer salvarse el culo», avisó el entrenador del Real Zaragoza. Si tiene la oportunidad de sentarse en el banquillo ante la Cultural Leonesa, Gabi querrá que su equipo se parezca al que se vio ante el Mirandés y el Córdoba: «Aunque perdimos, hicimos dos partidos muy buenos. Tenemos que entender la categoría».