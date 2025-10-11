Horas decisivas en el futuro de Gabi, que puede llegar al partido de la Cultural

El futuro de Gabi se dirime este domingo con su puesto pendiendo de un hilo con el Real Zaragoza colista y tras un inicio terrible de seis puntos de 27 posibles. Tras el encuentro no se le comunicó nada al entrenador y en su entorno incluso se espera que le den un encuentro más de margen, el del próximo sábado ante la Cultural, que sería donde se jugaría el puesto y en caso de ganar podría llegar su despido. Sin embargo, desde otras fuentes se asegura que su despido es inminente y que podría llegar este mismo domingo.

Nada más concluir el choque, la expedición zaragocista regresó en autobús, en un largo viaje con el entrenador a la cabeza, pero tanto el consejero Mariano Aguilar, representante de la propiedad, como el director general, Fernando López, viajan a Madrid en un avión y este domingo se prevén reuniones imoortantes entre las diferentes ramificaciones del grupo inversor, también con el Atlético de Madrid en la sombra y con mucho peso en la decisión.

Antes del choque, la determinación de la entidad era que, dada la dificultad del rival y los altibajos, con algún punto de emejora, en las últimas semanas, con la victoria en Vitoria ante el Mirandés, donde ya salvó un match ball, y la derrota inmerecida ante el Córdoba, que Gabi podía seguir siempre que no hubiera una debacle importante en el UD Almería Stadium, de donde el equipo salió con cuatro goles y una imagen mala en la mayor parte ddel encuentro, aunque supo reaccionar en el tramo final, en la media hora final, donde hasta pudo empatar, aunque también jugó muy expuesto.

Sergio, más que difícil

El club, de forma indirecta, ha tanteado a diferentes técnicos en las últimas semanas y ha hecho llegar su interés en más de una ocasión, como ya contó este diario, a Sergio González, que está sin equipo desde su salida del Cádiz, aunque ahora mismo no parece probable que el entrenador catalán sea el elegido finalmente también porque no hay convicción asoluta por parte del propio míster en llegar al conjunto zaragocista. Con todo la apuesta de Txema Indias, que después tendrá que tener el visto bueno de la propiedad, empezando por Mariano Aguilar y con el Atlético en la sombra.