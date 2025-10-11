El Huesca quiere coger el viento a favor en el Nuevo Mirandilla

Tras la victoria ante el Burgos en el último instante y constatando la fortaleza en El Alcoraz, la SD Huesca quiere coger también el viento a favor fuera de casa en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz en un duelo entre el tercer y el quinto clasificado de LaLiga Hypermotion, respectivamente, en el que buscarán afianzarse en la zona alta de la tabla en el fortín del estadio amarillo donde los andaluces aspiran a seguir invictos y los de Sergi Guilló a mejorar su rendimiento a domicilio.

El conjunto azulgrana ha recobrado la confianza tras imponerse a los burgaleses, por tercera vez en lo que va de temporada en el último suspiro del partido, lo que le ha permitido regresar a los puestos de promoción, una zona de la tabla en la que se está moviendo desde el comienzo de temporada. Como sucede en cada jornada, vuelve a ser una incógnita cómo planteará el Huesca este encuentro porque su entrenador, Sergi Guilló, varía de sistema y habrá que esperar a ver si mantiene la defensa inicial de cuatro que planteó ante el Burgos, o volverá a la zaga de cinco con la que acabó el partido.

El técnico ilicitano tiene a todos los jugadores disponibles para este partido, excepto a los que son baja de larga duración como Jordi Martín y Javi Mier, por lo que podrá plantear el encuentro en función del análisis que tiene del rival. Guilló semana tras semana está dando oportunidades de intervenir a prácticamente todos los jugadores de la plantilla con diferentes variaciones independientemente de lo que hayan hecho en la jornada anterior.

El conjunto gaditano, por su parte, a pesar de su buena posición gracias en gran parte a los 10 puntos sumados en casa de los 15 que lleva, tiene el objetivo de mejorar en ataque y, al mismo tiempo, aumentar su intensidad defensiva para volver a la senda de la victoria, lo que no consigue desde hace tres semanas, cuando venció al Málaga (0-1).

Gaizka Garitano tendrá que comprobar el estado del central serbio Bojan Kovacevic, que ha estado convocado con su selección. El balcánico es una de las piezas habituales en el engranaje defensivo cadista, pero no haberse entrenado esta semana con sus compañeros podría dificultar su continuidad en el once inicial. Además de los futbolistas habituales que se encuentran ausentes por dolencias, causa baja esta semana el lateral izquierdo Mario Climent, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Su sustituto podría ser el canterano Raúl Pereira, que ha participado en los dos últimos partidos jugando algunos minutos.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Aznar; Carcelén, Pelayo, Recio, Pereira; Diakité, Ortuño, Suso, Diarra, Tabatadze; y García Pascual.

SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Pulido, Piña, Arribas, Ro; Sielva, Álvarez, Kortajarena; Enol y Enrich.

Árbitro: Germán Cid (C. Castellanoleonés).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 18:30.