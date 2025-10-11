Julián Delmás: "La mejor versión de Gabi tampoco la hemos visto y vive un momento difícil"

Se ha quedado sin equipo tras el descenso del Cartagena y no encontrar destino en verano. Esperando a que le llegue algo que le encaje e ilusione, ¿no?

Sí, vengo de un año muy duro en el Racing de Ferrol primero y en el Cartagena después, momentos complicados a nivel personal y colectivo y he priorizado algo que me llene, que me haga ilusión, un proyecto que me dé eso para seguir jugando. De momento, no lo ha hecho y he decidido esperar, teniendo en cuenta que al ser agente libre puedo firmar en cualquier momento y en el fútbol nunca se sabe, igual la llamada es mañana y tengo que hacer la maleta e irme.

Llevaba muchas temporadas como profesional desde que subió al primer equipo del Zaragoza en 2017, comenzando cada año en un equipo, y ahora le toca ver los toros desde la barrera, ¿cómo lo lleva?

Me costó mucho más en la última semana de mercado, por las opciones que había y no se cerraron en mi caso. Cuando se acaba esa ventana te vas haciendo a la idea y no ha llegado aún ese equipo que me dé ese punto de ilusión para dar lo mejor de mí. Ahora mismo, estoy abierto a todo, ya sea aquí o en el extranjero, pero lo que no quiero es que me pase como en este último año, donde todo me salió mal en todos los aspectos del fútbol.

Deja claro que ha sido una temporada dura, donde estuvo en dos clubs que terminaron bajando. ¿Ha dejado muchas heridas?

Pero no por las derrotas y los resultados, porque eso al final es el fútbol, hay años que no se dan y ya está. Es todo lo que conlleva, vivir cosas que la gente alucinaría, en Cartagena por ejemplo la situación era tan jodida que no cobrábamos… Fueron tantos problemas…

¿Tiene la sensación de que el fútbol está siendo ingrato con usted en los últimos tiempos?

No, de verdad que no, me quedo con lo global y he tenido una carrera bastante buena y que la he disfrutado. Ha cambiado la perspectiva, eso sí. Con otra edad a mí me hubiera dado igual ahora irme a otro sitio y que fuera lo que Dios quisiera, pero ya miro más, me pienso las cosas más.

Tiene 30 años, ¿hay Delmás para rato?

Sí, sí, primero por mi físico, que no tengo problema para coger la forma, no necesito mucho tiempo para ponerme al 100% y me quedan años de fútbol, sin duda. En estos meses, he estado entrenando desde julio tras tomarme unas semanas de descanso, me iba a correr por el monte, por el campo en Monegrillo, mi pueblo, y he hecho viajes de entrenamiento a centros de trabajo personalizado, en Pamplona, en Bilbao... Eso sí, ahora estoy disfrutando de los Pilares, que hacía mucho tiempo que no lo hacía.

Suma más de 200 partidos en Segunda. No está mal.

Es una buena cifra, sin duda. En el mundo del fútbol profesional nadie te regala nada y si has conseguido algo así es porque te lo mereces. Es satisfactorio para mí y es un orgullo, ojalá pueda aumentar mucho esa cifra, ya se verá.

¿Tiene la sensación que su carrera y sus números no se valoran tanto desde fuera?

Es que desde hace muchos años no entro en lo que la gente pueda pensar, valorar o decir, me quedo con la felicidad de mi día a día, con lo que ven y piensan los de mi alrededor, y no me paro a pensar en otras cosas. Me quedo con lo que siento y con la idea de seguir dando guerra.

Su carrera la marca el Zaragoza, donde entró en alevines y desde el Amistad para marcharse en agosto de 2020.

Entré en el primer año que se podía en el Zaragoza y estuve hasta 2020, un periodo largo y una etapa que solo la puedo recordar de forma bonita. El año del División de Honor lo disfruté mucho, la cesión al Villanueva, un año donde crecí, también en el filial, que hicimos grandes temporadas y el salto al primer equipo. En esos años hicimos dos playoffs, el que caímos contra el Numancia y el del Elche, estuvimos cerca de ascender en aquella temporada del parón por la pandemia y no hay más que ver ahora cómo está la cosa.

Bastante mal, con el Zaragoza penúltimo. ¿Qué le transmite el equipo? ¿Preocupación, calma porque queda mucho, nervios y dudas…?

Mi experiencia en esas situaciones me dice que se ven muchas cosas, el sentimiento te tira para un lado, el pensamiento para otro, lo analizas todo y vas en otra dirección. No sabes realmente cómo estás. Queda mucho, sí, pero has empezado muy mal y esos puntos que has perdido es muy jodido recuperarlos. Contra el Mirandés hubo mejora, pero ante un rival muy joven que no supo reaccionar al gol y ante el Córdoba vuelves a perder en casa y es una derrota muy dura porque podía ser el punto de inflexión para crecer y mejorar y no llegó.

¿Teme por el descenso o fue mayor el miedo la temporada pasada?

El comienzo del curso pasado es lo que hizo al Zaragoza no bajar por los puntos que acumuló y este año no los tiene. Queda mucho y ese miedo de ver al equipo descender aún no está, por supuesto que no, se pueden cambiar las cosas y hay margen para ello, mejorando mucho porque tiene futbolistas para hacerlo. La realidad, eso sí, es la que es, ya van 8 jornadas y el equipo no logra dar su mejor versión.

La afición en todo caso tiene las expectativas más rebajadas, no se respira un clima muy negativo que sí hubiera llegado otros años con la misma coyuntura.

No estuve en el campo en el día ante el Córdoba y no sé la reacción, pero al final son muchos años en Segunda y quieras o no te tienes que hacer a la idea de que somos un equipo de esa categoría y de que hay que hacer las cosas muy bien para subir y hay que estar unidos. Eso para mí es fundamental, en el momento en que no hay unidad entre jugadores, club y afición eso no va a acabar bien seguro. A la gente no le puedes pedir mucho porque siempre está, pero ir todos a una es fundamental.

¿Ve plantilla para salir de ahí y para luchar por estar al menos cerca de la zona importante?

Si veo plantilla o no da igual, eso se tiene que demostrar en el campo. Hemos comprobado estos años que jugadores que vienen con un gran nombre les cuesta, porque Zaragoza es una plaza difícil. Si sacan su mejor nivel claro que hay equipo, pero es complicado. ¿Para llegar arriba? Pues no lo sé, pero primero hay que salir de abajo.

Con el que estuvo el año pasado en el Cartagena fue con Aguirregabiria, que no ha debutado aún y además era su competencia en el puesto.

Hablamos en verano, pero ahora tengo pendiente hacerlo. No ha debutado, es cierto, aunque es un buen jugador, pero esa competencia en el lateral es dura, con Francho y Juan Sebastián y lo va a tener complicado, porque son dos jugadores de la casa y de mucho nivel.

¿Qué le parece la labor de Gabi? Llegó como salvador y logró el objetivo y ahora está en el alero, con la amenaza de destitución.

Está claro que la mejor versión de Gabi tampoco la hemos visto. La situación del año pasado era muy jodida y consigue el objetivo, pero esta temporada, planificando la plantilla y trabajando desde el inicio, pues se le ha puesto todo muy complicado. Puedes trabajar mucho, estar todas las horas del día y al final lo que marcan son los resultados y no le están llegando, por lo que vive un momento difícil. Esperemos que pueda darle la vuelta a esta situación.

Del fútbol que ha vivid ustedo hasta ahora, ¿cuál es su mejor y su peor momento?

Con el mejor diría que hay varios, pero diría que me quedo con el primer playoff, el del Numancia, vivir todo aquello y la segunda vuelta que hizo el equipo fue algo espectacular, aunque después perdiéramos. Tuve también momentos buenos en Cartagena, en la segunda temporada (21-22), donde disfruté muchísimo y di un muy buen nivel, probablemente es donde se vio un mejor Delmás. El peor no me voy a quedar con descensos, ni nada de eso, sino con las primeras semanas de mi tercera temporada en el Cartagena, tras hacer mi mejor año las circunstancias y lo que sucedió hicieron que empezara no jugando y fue muy duro.

En aquel buen curso con el Cartagena hasta le marcó al Zaragoza.

Sí, con la izquierda y en el Nuevo Cartagonova. Esa temporada con Luis Carrión jugamos un fútbol de ataque y muy bonito y llegaba mucho al área, marqué tres goles y me anularon dos.