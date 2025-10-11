Saidu, enfermo, baja de última hora en el Real Zaragoza

Yassif Saidu, enfermo, es baja de última hora en el Real Zaragoza. El africano, con un virus, se cae de la alineación del conjunto aragonés ante el Almería para agudizar los problemas en la medular tras la baja por sanción de Paul Akouokou.

Saidu, que se había convertido en fijo para Gabi, estará en el banquillo zaragocista mientras que Obón, el tercer portero, ha sido el descarte del entrenador blanquillo, que afronta en Almería un partido clave para su futuro inmediato.