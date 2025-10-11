Soberón, Kodro y Pinilla dieron esperanzas. Las puntuaciones del Almería-Real Zaragoza

EL MEJOR: Soberón | 6 |

Implicado. Sus ganas metieron al Zaragoza en el partido. Buen primer gol.

Andrada | 5 |

Expuesto. Le metieron cuatro pero salvó muchos más. Su defensa le dejó vendido.

Francho | 3 |

Superado. En partidos como este se nota que no es lateral. Se lo deja todo, eso sí.

Insua | 3 |

Vendido. Superado, como todos, en una segunda parte en la que atrás todo fue mal.

Tachi | 2 |

Débil. Mal atrás y también en ataque al fallar un gol cantado en un remate franco.

Tasende | 2 |

Desaparecido. Ni rastro del gallego, que no aportó en ataque y superado atrás.

Moya | 1 |

Invisible. Pocas cosas peor para un jugador que parezca que no está.

Keidi Bare | 0 |

Nefasto. Multitud de errores y muchos de ellos gravísimos. Horroroso.

Guti | 2|

Desesperante. Espantosa primera parte. Mejoró algo luego pero muy mal.

Moyano | 4 |

Decente. Sin hacer nada del otro mundo, no fue de los peores. Gris.

Cuenca | 4 |

Atado. Gabi la mandó ayudar a Francho y eso le mantuvo casi siempre lejos de todo.

Dani Gómez | 3 |

Desapercibido. Demasiado solo y lejos de sus compañeros. Aislado.

Kodro |8|. Revulsivo.

Pau Sans |5|. Incisivo

Valery |5|. Sacrificado.

Pinilla |6|. Valiente.