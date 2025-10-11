Soberón, Kodro y Pinilla dieron esperanzas. Las puntuaciones del Almería-Real Zaragoza
El banquillo revivió a un Zaragoza lastrado por un centro del campo deficiente
EL MEJOR: Soberón | 6 |
Implicado. Sus ganas metieron al Zaragoza en el partido. Buen primer gol.
Andrada | 5 |
Expuesto. Le metieron cuatro pero salvó muchos más. Su defensa le dejó vendido.
Francho | 3 |
Superado. En partidos como este se nota que no es lateral. Se lo deja todo, eso sí.
Insua | 3 |
Vendido. Superado, como todos, en una segunda parte en la que atrás todo fue mal.
Tachi | 2 |
Débil. Mal atrás y también en ataque al fallar un gol cantado en un remate franco.
Tasende | 2 |
Desaparecido. Ni rastro del gallego, que no aportó en ataque y superado atrás.
Moya | 1 |
Invisible. Pocas cosas peor para un jugador que parezca que no está.
Keidi Bare | 0 |
Nefasto. Multitud de errores y muchos de ellos gravísimos. Horroroso.
Guti | 2|
Desesperante. Espantosa primera parte. Mejoró algo luego pero muy mal.
Moyano | 4 |
Decente. Sin hacer nada del otro mundo, no fue de los peores. Gris.
Cuenca | 4 |
Atado. Gabi la mandó ayudar a Francho y eso le mantuvo casi siempre lejos de todo.
Dani Gómez | 3 |
Desapercibido. Demasiado solo y lejos de sus compañeros. Aislado.
Kodro |8|. Revulsivo.
Pau Sans |5|. Incisivo
Valery |5|. Sacrificado.
Pinilla |6|. Valiente.
