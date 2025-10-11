Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soberón, Kodro y Pinilla dieron esperanzas. Las puntuaciones del Almería-Real Zaragoza

El banquillo revivió a un Zaragoza lastrado por un centro del campo deficiente

Soberón lleva el balón al centro del campo tras marcar el segundo gol del Zaragoza.

Soberón lleva el balón al centro del campo tras marcar el segundo gol del Zaragoza.

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR: Soberón | 6 |

Implicado. Sus ganas metieron al Zaragoza en el partido. Buen primer gol.

Andrada | 5 |

Expuesto. Le metieron cuatro pero salvó muchos más. Su defensa le dejó vendido.

Francho | 3 |

Superado. En partidos como este se nota que no es lateral. Se lo deja todo, eso sí.

Insua | 3 |

Vendido. Superado, como todos, en una segunda parte en la que atrás todo fue mal.

Tachi | 2 |

Débil. Mal atrás y también en ataque al fallar un gol cantado en un remate franco.

Tasende | 2 |

Desaparecido. Ni rastro del gallego, que no aportó en ataque y superado atrás.

Moya | 1 |

Invisible. Pocas cosas peor para un jugador que parezca que no está.

Keidi Bare | 0 |

Nefasto. Multitud de errores y muchos de ellos gravísimos. Horroroso.

Guti | 2|

Desesperante. Espantosa primera parte. Mejoró algo luego pero muy mal.

Moyano | 4 |

Decente. Sin hacer nada del otro mundo, no fue de los peores. Gris.

Cuenca | 4 |

Atado. Gabi la mandó ayudar a Francho y eso le mantuvo casi siempre lejos de todo.

Dani Gómez | 3 |

Desapercibido. Demasiado solo y lejos de sus compañeros. Aislado.

Kodro |8|. Revulsivo.

Pau Sans |5|. Incisivo

Valery |5|. Sacrificado.

Pinilla |6|. Valiente.

