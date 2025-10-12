Fernando López: "Había que tomar esta decisión para poder cambiar la dinámica"

El director general del Real Zaragoza, Fernando López, explicó a la salida de la Ciudad deportiva y tras comunicar el despido a Gabi los motivos claros de ese giro en el banquillo: "Pueden ser varios los factores de este problema, pero no lo sé. La planificación que se ha hecho, con la reestructuración de la plantilla, ha estado bien, aunque los resultados no acompañaron. Hubo partidos que pudimos tener un resultado mejor, pero la realidad es que somos colistas y con 6 puntos y había que tomar esta decisión para poder cambiar la dinámica, por eso lo hicimos", ha asegurado en Radio Marca y Aragón TV a la salida de las instalaciones.

"El nivel de preocupación es grande, porque los objetivos que nos estamos marcando no están saliendo, hay que hacérselo ver, mirar hacia dentro y ver que lo estamos haciendo mal y de una vez por todas poner los remedios para poder salir de esta situación", añadió López, que aseguró que de momento no hay un nombre encima de la mesa para sustituir a Gabi (Sergio González era el candidato más firme y al final no va a venir) y que en estos momentos no es opción que Emilio Larraz, técnico del filial, se siente en el banquillo: "Estamos hablando con la dirección deportiva para analizar los siguientes pasos y en las próximas horas nos vamos a poner a trabajar muy duro para poner los medios".

"Es difícil tomar estas decisiones porque además es una persona a la que apreciamos y creo que vino en un momento muy delicado, apostamos por él y estamos muy agradecidos, pero ahora tenemos que a intentar solucionar la situación que tenemos, que no es fácil", sentenció Fernando López cuando se le preguntó por ese adiós de Gabi, que llegó en marzo al club.