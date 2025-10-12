Gabi: "Ojalá mi salida sirva para que los chicos reaccionen y para ganar partidos y salir de abajo"

Al contrario que lo que sucedió cuando se marchó en marzo Miguel Ángel Ramírez, que lo hizo sin querer ser visto, Gabi Fernández se ha ido atendiendo a los medios de comunicación que estaban en la Ciudad Deportiva y tras reunirse con Fernando López y Txema Indias, que le comunicaron su salida. "Estoy jodido por la situación pero tranquilo con el trabajo y espero que el equipo salga adelante. Me voy con la conciencia tranquila y sin ningún tipo de reproche hacia nadie", ha asegurado el ya exentrenador del Real Zaragoza en declaraciones a Radio Marca y a Aragón TV

"Me da pena sobre todo no haber podido ganar, creo que la sensaciones en muchos momentos de la temporada han sido muy buenas y si no llegan los resultados lo normal es que echen al entrenador. Ojalá mi salida sirva para que los chicos reaccionen, para ganar partidos y que el Zaragoza salga de la zona baja", ha añadido el ya extécnico zaragocista, que ha deseado lo mejor a su sustituto, que el club no tiene de momento elegido. "Ojalá lo pueda revertir, sere un maño más animando y les deseo lo mejor, sobre todo a los jugadores, al club que se ha portado muy bien conmigo y a la afición, que solo he recibido muestras de cariño desde que llegué y me voy con la conciencia tranquila y sabiendo que lo van a sacar adelante. Ojalá me podáis ver en algún partido por el campo sobre todo cuando la situación salga adelante".

"Los resultados son lo que más me ha dolido, el trabajo ha sido bueno y por momentos de mala suerte no hemos conseguido eso, hacer dos resultados seguidos para estar en otra posición y, a partir de ahí, el fútbol es siempre igual, cuando no consigues ganar partidos y eres último pues lo normal es que te echen", sentenció el preparador madrileño, que no se despidió ayer de la plantilla porque entonces no se le comunicó que iba a salir, algo que ha sucedido esta mañana de domingo. "No me ha dado tiempo de despedirme de los jugadores, les llamaré uno por uno. Me he despedido de la gente del club, eso sí", cerró.