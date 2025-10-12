Gabi, con solo cuatro técnicos con números más flojos tras el descenso

Con 20 partidos ha hecho las maletas Gabi Fernández, entre las 11 jornadas desde que llegó a mediados de marzo para lograr la salvación, firmando 15 puntos (4 victorias, tres empates y cuatro derrotas) de 33 posibles, y las nueve de la actual temporada, con un pírrico balance de 6 de 27, con un triunfo, tres empates y hasta cinco derrotas. Desde que el Real Zaragoza dio con sus huesos en segunda en 2013, ha tenido 19 entrenadores distintos, contando con que Víctor Fernández ha estado en dos etapas y David Navarro por su condición de interino no entraría en ese listado y los números de Gabi, con 21 puntos (cinco victorias, seis empates y nueve derrotas) solo los empeoran Rubén Baraja, Miguel Ángel Ramírez, Lucas Alcaraz e Iván Martínez.

Mientras, el madrileño es, sin contar tampoco en esa ecuación a Navarro, que fue el puente entre Víctor Fernández y Miguel Ángel Ramírez tras la dimisión del primero, el sexto técnico de Real Z LLC, la propiedad que compró el club en 2022, y sería el segundo que peor registro presentó de ellos, con datos más bajos que Juan Carlos Carcedo, el primero de esta nueva era, Fran Escribá, Julio Velázquez y Víctor Fernández, para superar solo al mencionado Ramírez. Así, Gabi, que cumplió el objetivo de la salvación el curso pasado, aunque con más resultados que brillo, mucho más, ha empeorado su trayectoria cuando fue la apuesta del club antes de la llegada de Txema Indias a la dirección deportiva.

Ese puesto decimoquinto de 19 en el ranking, contando solo los datos de la Liga regular sin playoffs (Popovic, Natxo y Víctor son los que los han jugado como entrenadores zaragocistas) ha llegado por el lamentanble inicio de temporada, porque en la pasada, tras llegar después de la jornada 31 y tras caer Ramírez después de la derrota en Almería, el mismo escenario que ahora, el entrenador madrileño fue capaz de sumar el 45,45% de los puntos logrados, lo que le colocaba en la séptima plaza de esta clasificación virtual de entrenadores en la categoría de plata en esta larga travesía iniciada en 2013.

Y el Zaragoza, con esos 19 técnicos distintos, tiene ya una tabla nutrida para comparar, porque en estos más de 12 años ha habido técnicos de todos los estilos y caracteres en el banquillo de La Romareda hasta junio y ahora del Ibercaja Estadio. De todos ellos, con números mediocres en la mayoría de los casos, la medalla de oro virtual se la lleva Natxo González, que dirigió al Zaragoza en la 17-18 completa y que sumó 71 puntos para acabar tercero en esa Liga, con un 56,34% de los puntos amarrados y una promoción ante el Numancia que fue la tumba de un equipo lanzado.

Natxo González y Lluís Carreras han sido los dos mejores entrenadores en números, los dos únicos que han firmado más de la mitad de los puntos en juego en la Liga, porcentaje que rozó Popovic

Lluís Carreras ocuparía el segundo puesto, con un 51,38% de los puntos logrados, 37 de 72 cuando dirigió al equipo en 24 jornadas de la 15-16 para que reaccionara y se quedara a las puertas de la promoción con el desastre ante la UD Llagostera como la cita que le dejó sin promoción. El resto de los 19 entrenadores ya no han sumado la mitad de los puntos que han puesto en juego, balance que rozó Ranko Popovic, que se quedó en el 49,27%, 68 el total de 138 en los 46 partidos del campeonato regular que dirigió.

Víctor Fernández y JIM

Mientras, Víctor Fernández, el entrenador que más duelos de plata ha dirigido en esta travesía actual, con 97 encuentros sin contar la promoción, se quedó en un 47,07% de los puntos, porcentaje que roza JIM, el segundo míster que más choques ligueros ha dirigido en el Zaragoza con 66 y un 46,96% de los puntos en el zurrón. Fran Escribá (45,73%), Víctor Muñoz (43,58%), Paco Herrera (43,3%) y César Láinez (41,6%) estarían después, entre las posiciones sexta a novena, para que sea Luis Milla el que cierre el top ten con su 39,9% de los puntos puestos en juego. Raúl Agné (38,5% de los puntos), Imanol Idiakez (36,6%), Julio Velázquez (35,71%) y Juan Carlos Carcedo (35,5%) superan también a Gabi, que estaría justo por detrás del míster riojano que ahora triunfa en el Pafos, jugando la Champions con ese club tras haber conquistado la Liga de Chipre.

Los cuatro peores

Así, por detrás de Gabi solo estarían Rubén Baraja, que sumó solo 10 puntos en 10 jornadas, el 33,3%, Miguel Ángel Ramírez, que en el curso pasado y en esas 10 mismas citas se quedó en siete (23,3%), Lucas Alcaraz, con el que el Zaragoza solo rubricó 5 puntos de 24 (20,8%) e Iván Martínez, que en 8 jornadas tras relevar a Baraja solo logró tres puntos de 24 y un terrible 12,5% de los puntos.

El puesto bajo de Gabi también se mantiene si se hace extensivo a los entrenadores en Segunda del Zaragoza en lo que va de siglo, puesto que Marcelino García Toral con 81 puntos en la 08-09 y Paco Flores con 71 en la 02-03 tienen los mejores datos, con el 57,14% de los puntos para el entrenador catalán y el 64,2% para el actual míster del Villarreal.