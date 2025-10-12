Guti, Paulino y Sebas Moyano se despiden de Gabi por redes sociales

El propio Gabi reconoció a su salida de la Ciudad Deportiva este domingo que no se había despedido de la plantilla del Real Zaragoza, porque tras el partido del sábado emprendieron viaje en autobús desde Almería y el entrenador no sabía en ese momento si iba a continuar en el cargo, decisión que conoció este mediodía y tras la que dijo que iba a llamar personalmente a sus futbolistas para decirles adiós.

Mensaje de Sebas Moyano. / INSTAGRAM

Algunos, eso sí, aprovecharon las redes sociales para despedirse del que ha sido su entrenador. "Muchas gracias míster, hay veces que los resultados no reflejan todo un trabajo diario, todos somos culpables de esta situación, muchísima suerte en el futuro", escribió el ahora lesionado Paulino, uno de los 12 fichajes de este verano, mientras que otro, Sebas Moyano, que ha sido siempre titular con Gabi también se despidió del míster. "Gracias por todo míster, ha sio un placer compartir este tiempo contigo. Los resultados no han reflejado el gran trabajo, la mayor de las suertes en el futuro".

Con todo, el mensaje más cariñoso ha ido de Guti, un indiscutible para Gabi tanto en el tramo final del curso pasado como ahora y que es uno de los pesos pesados del vestuario, uno de los capitanes. "Gracias por todo míster, por devolverme la ilusión cuando más lo necesitaba y volver a disfrutar del fútbol, por tu calidad humana y por todos los consejos que me has dado. Te deseo lo mejor", escribió en Instagram, como sus dos compañeros.

Por último Iván Villanúa, fisioterapueta del Zaragoza que ha llegado al equipo en este verano de la mano de Luis García Melchor le escribió en X: "Un honor míster, gracias por todo".