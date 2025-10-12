El Real Zaragoza despide a Gabi

Gabi dirigió el sábado en Almería su último partido como entrenador del Real Zaragoza. El club aragonés trasladará de inmediato al entrenador madrileño que su etapa en el banquillo ha concluido tras un nefasto balance de seis puntos en los nueve primeros partidos, lo que ha hundido al equipo en la última plaza en solitario ya a tres puntos de los puestos que otorgan la permanencia en la categoría.

Una vez que se haga oficial la rescisión del contrato (tenía firmado hasta final de temporada) de Gabi, el Zaragoza iniciará una nueva etapa con otro entrenador, pero Txema Indias, el director deportivo, se está topando con la negativa de varios de los principales candidatos, entre ellos, Sergio González, que hizo saber al donostiarra sus dudas acerca del proyecto y de la plantilla. Salvo giro mayúsculo, el Zaragoza deberá seguir buscando o decidirse entre los que se habrían ofrecido, entre ellos, Abelardo o Rubén Albés entre otros. Entre tanto, todo apunta a que el técnico del filial, Emilio Larraz, dirigirá los entrenamientos del primer equipo en la vuelta al trabajo a expensas de quién será el inquilino del banquillo ante la Cultural.

"Me siento con la personalidad y energía suficientes, pero entendería que el club tomara una decisión drástica", reconoció Gabi al término del encuentro ante el Almería (4-2). Entonces, el club, representado en tierras andaluzas por los consejeros Mariano Aguilar y Juan Forcén, el, director general Fernando López, el director deportivo Txema Indias y el secretario técnico Antonio Acosta, no tenían tomada una decisión y el entorno del técnico confiaba en que el club le concediera un partido más, el del sábado en el Ibercaja Estadio ante la Cultural. Pero no será así.

Finalmente, la reunión definitiva que en principio parecía destinada a celebrarse en Madrid, se ha llevado a cabo en la Ciudad Deportiva, en la capital aragonesa. Ahí está citado Gabi para comunicarle su destitución.