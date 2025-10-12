Samed Bazdar disputa 70 minutos en la victoria de Bosnia

El delantero zaragocista Samed Bazdar fue titular en la victoria por 1-4 de Bosnia ante Malta en un partido amistoso disputado en el estadio Nacional Ta Qali en La Valeta, la capital d eese país. Bosnia tuvo un partido fácil en el que Sergej Barbarez alineó a los futboliustas menos habituales en el once o a los que tuvieron pocos minutos en el empate ante Chipre del pasado jueves, este un partido de clasificación para el Mundial, donde Bosnia actualmente es segunda en el grupo H.

Bazdar jugó 70 minutos y dio la asistencia del gol a Memic en el minuto 16. Tabakovic, Tahirovic y Omerovic compoletaron la goleada de los bosnios. Bazdar no tuvo minutos en el choque ante Chipre del jueves (2-2) y regresará en las próximas horas a Zaragoza, pudiendo estar el martes en la sesión.

El ariete zaragocista, que se perdió el duelo en Almería por este motivo, ha jugado ya en 10 partidos con Bosnia desde que hace un año eligió cambiar de selección y dejar la de Serbia. Ahora las siguientes citas, ambas oficiales, son en noviembre frente a Rumanía, el 15 de noviembre, y Austria, el 18, por lo que Bazdar, si es convocado como todo apunta, se perdería el duelo ante el Huesca que se disputa en el fin de semana del 16.