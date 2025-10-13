Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: "Por dentro está podrido"

A nadie se le escapa que el Real Zaragoza atraviesa por uno de los momentos más delicados de su historia. Colista de segunda división tras un arranque pésimo donde solo ha sumado 6 puntos en 9 partidos, Gabi ha sido la primera víctima de una situación que se repite año tras año, si bien es cierto que en esta ocasión la crisis de otoño se ha adelantado hasta llegar en plenos Pilares. Algo inédito.

La anomalía de ver a un club con tanta historia en el pozo de segunda durante tantos años es materia recurrente de debate en el ámbito nacional. El último que se ha sumado a opinar de la situación del Zaragoza ha sido el exjugador del Valladolid, Betis y Hércules, entre otros, Tote.

El madrileño no se ha cortado a la hora de dar su visión de lo que le ocurre a la entidad zaragocista en una entrevista en El Corrillo de Radio Marca señalando de manera tajante a un culpable: la cúpula del club.

Sí ha tenido buenas palabras sobre Gabi pese a su fulminante despido tras la dura derrota en Almería el pasado sábado: "Creo que ha sido de los pocos que ha querido ir y eso la gente de Zaragoza se lo va a reconocer; mucha gente no quería ir y él ha tenido la personalidad para hacerlo", ha dicho Tote, una impresión que va en la línea de las dificultades que ha encontrado el club tras el cese del madrileño para encontrar un sustituto que convenza de manera unánime.

"Se cargan la ilusión de una ciudad"

Con menos contemplaciones se ha pronunciado al hablar sobre la directiva. "Hay gente que piensa que porque son buenos constructores saben de fútbol y se equivocan", ha comenzado criticando a los dueños de la SAD.

"No tienen ni idea; ese es el problema de muchos históricos: se ponen a llevar un club como si fuera un juguete", ha continuado para, a renglón seguido, golpear sin contemplaciones: "Sus negocios van bien, pero en el fútbol se vuelven soberbios. No se rodean de gente profesional. Da igual que venga Guardiola porque el problema está dentro. Son clubs cancerígenos porque por dentro están podridos".

Tote también ha comparado la situación del Zaragoza con la de otros que se podrían catalogar como históricos como Sporting, Racing o Hércules, en el cual jugó 6 temporadas. "¿Tú crees que una ciudad así puede estar sufriendo año tras año? Los que mandan no tienen ni idea y son incapaces de dar un paso al lado", se ha referido sobre su antiguo equipo que ahora milita en Primera RFEF.

Con ese ejemplo presente, Tote tiene claro qué necesitaría el Zaragoza para escapar del pozo. "Hay que tener humildad y decir 'me tengo que ir', pero no lo hacen", ha dicho en referencia a sus dirigentes. "Se cargan un club y la ilusión de una ciudad; el fútbol es para olvidarte de los problemas y disfrutar y al final vas al campo y sales peor que como entraste", ha concluido.