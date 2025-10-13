Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ramón Lozano, director de la cantera, asume el filial de forma provisional

El aragonés, de 63 años, dirigirá los primeros entrenamientos y el partido del fin de semana hasta que se adopte una solución definitiva

Ramón Lozano, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Ramón Lozano, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Zaragoza

Ramón Lozano, director de la cantera del Real Zaragoza, relevará a Emilio Larraz como entrenador del filial. La medida, adoptada en principio de forma provisional a expensas del devenir de los acontecimientos en el primer equipo, se ha tomado este lunes una vez que el club anunciara en la noche del domingo el ascenso de Larraz al primer equipo tras la destitución de Gabi.

No es habitual que un director de cantera tome las riendas de un equipo pero eso es lo que va a hacer ahora Lozano, que dirige la Ciudad Deportiva desde 2016, cuando volvió al Real Zaragoza de la mano del entonces director deportivo Narciso Juliá. Junto a él, sus inseparables Ángel Espinosa, coordinador de fútbol formativo, y José Luis Arjol, responsable de metodología. Los tres, junto a Pedro Suñén, coordinador de la Ciudad Deportiva, son las cabezas viisbles y principales responsables de la cantera zaragocista.

Lozano asume el filial tras la victoria, el pasado sábado, ante el Alfaro (3-2), lo que le ha aupado a la zona alta (es séptimo) de la tabla clasificatoria del grupo 2 de Segunda RFEF con 10 puntos en su casillero.

