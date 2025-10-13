El Real Zaragoza improvisa con Larraz y solo asegura que se sentará el sábado en el banquillo

El Real Zaragoza recurre, con la que está cayendo, a un mensaje de provisionalidad e improvisación para no aclarar qué pasará con Emilio Larraz y el banquillo zaragocista hasta el final de una temporada que se ha torcido antes que nunca, que ya es decir. El club, como ya expuso en el ambiguo comunicado emitido a las 23.00 horas del Día del Pilar, no va más allá del sábado para asegurar la permanencia del técnico aragonés en un banquillo en el que podría seguir en caso de victoria ante la Cultural. Al menos, esa es la sensación que transmite la falta de contundencia de una entidad que el domingo al mediodía aseguraba que Larraz no era opción y que apenas unas horas después hacía oficial su llegada, al fin y por merecimientos propios, al primer equipo.

El triste episodio subraya el caos en el que se ha instalado en los últimos tiempos un club que reserva su indignación más severa para cuando se le asocia con el Atlético de Madrid. La sensación de desgobierno es descomunal y se ha trasladado a un equipo que ya es uno de los peores de la historia tanto en resultados como en rendimiento y sensaciones. Gabi, como otros muchos, se marchó el domingo de la CIudad Deportiva transmitiendo cierta sensación de alivio entre la frustración. El madrileño ya es historia y con él se ha marchado el resto de componentes de un amplio cuerpo tecnico en el que solo Jesús Cabrero, psicólogo fichado el pasado verano por el club.

Larraz ha dirigido este lunes un primer entrenamiento presidido por una charla inicial y una terapia con balón. El entrenador quiere dinamismo y fluidez y por eso ha programado unos primeros ejercicios basados en el toque rápido. Pomares, ya recuperado de su dolencia, ha sido la gran novedad en un entrenamiento aún sin Paulino y con Kodro en la enfermería por una contractura.

Larraz se ha llevado consigo a su cuerpo técnico en el Deportivo Aragón. Chente Pueyo apunta a ser su segundo y el exportero del Zaragoza Joaquín Moso será el preparador de cancerberos. Miki Lampre, preparador físico del club, asume ahora esa parcela en exclusiva.