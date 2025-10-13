El recorrido de Gabi en el Zaragoza a través de sus frases: Un barquito chiquitito

Algo más de 200 días ha figurado Gabi Fernández en nómina como entrenador del primer equipo del Real Zaragoza, lo que le permite superar por poco los 192 en los que está fijada la media desde 2013, cuando empezó la travesía por el infierno de un conjunto aragonés que busca su octavo entrenador en tres años y medio, el tiempo que la nueva propiedad lleva al frente de la entidad que representa a la cuarta ciudad más grande de España. Tampoco Gabi echará raíces en un banquillo en el que firmó por un solo año a petición propia y en el que ha proferido frases a las que permanecerá ligado durante mucho tiempo. Algunas por oportunas, otras no tanto, pero todas ellas llamativas.

La primera a recordar la pronunció nada más llegar. Señalado por la propiedad como el llamado a evitar el naufragio al que el Zaragoza parecía destinado tras la desastrosa estancia de Miguel Ángel Ramírez, Gabi envolvió su presentación de personalidad, liderazgo y zaragocismo, Justo lo que requería una situación límite: «Necesitamos energía positiva y para eso soy el mejor. En otras cosas soy normal, pero en eso soy el mejor», dijo ese 18 de marzo.

Algo más de dos meses después, el Zaragoza firmaba la salvación tras derrotar por la mínima al Deportivo en La Romareda. «Mi principal virtud es cambiar esa burbuja de pesimismo, fui capaz de cambiarla sobre todo por la gente. Vine sin experiencia pero con personalidad y todo lo que me propongo lo consigo. Falta remar todos en la misma dirección», dijo Gabi, que semanas después era confirmado como el técnico designado para dirigir al equipo la próxima campaña: «El club debe tener estabilidad. El objetivo claro ahora, a día de hoy, es no sufrir. Si queréis que diga que vamos a ascender, estaría engañando», aseguró el 16 de junio, fecha de la rueda de prensa de su renovación. Ese mismo día, el madrileño soltó otra perla. «Los jugadores van a correr como en su vida y se va a ver un Zaragoza sólido», prometió sin titubeos.

Tras una pretemporada marcada por la falta de efectivos, el entrenador afrontó el comienzo de la competición advirtiendo que el límite salarial estaba cubierto casi por completo y que eso repercutía directamente en la dificultad para abrochar la plantilla con los jugadores deseados. «De los 100 o 150 jugadores que hemos llamado, la mayoría no han querido venir por el tema económico», expuso el 16 de agosto, víspera del estreno ante la Real Sociedad B. No fue el comienzo esperado. A la derrota en San Sebastián le siguió otra en el debut, diez días después, en el Ibercaja Estadio frente al Andorra: «Tenemos que mejorar, yo el primero, y darle herramientas a los futbolistas».

Claro que una de las declaraciones más sonoras llegó hace tres semanas, cuando ya se avecinaba tormenta con la entrada del otoño, el 21 de septiembre. «Los proyectos importantes se rigen cuando la situación no es buena, como esta. Veremos si es un proyecto de verdad o si la gente se va saliendo del barco», advertía tras caer en Ceuta, el tercer recién ascendido que sacaba los colores al Zaragoza.

La victoria frente al Mirandés parecía calmar las aguas, pero el Zaragoza volvió a caer de bruces en casa, esta vez, contra el Córdoba a escasas horas del pregón del Pilar. «Necesitamos ganar, necesitamos puntos para que el trabajo se vea reflejado. Si no, los chicos se van viendo abajo. Soy el auténtico responsable de todo esto e intentaré darles más confianza y más opciones para ganar», manifestó el madrileño entonces. El pasado jueves, en la previa del duelo en Almería, llegó la penúltima: «Estoy mal porque siento al Real Zaragoza, pero ni me rindo ni me voy a rendir. No temo por mi puesto, no es una cosa que me preocupe ni en la que piense», dijo. Apenas 48 horas después, Gabi parecía entregado a su suerte. «La situación no es grave sino mala, pero entendería una decisión drástica», admitió.