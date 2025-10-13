El Zaragoza apalabra la compra de Saidu, que tendrá una cláusula de 10 millones en Segunda y 20 en Primera

Yussif Saidu será jugador en propiedad del Real Zaragoza. El centrocampista ghanés se convertirá, como ha venido contando este diario, en jugador del club aragonés hasta 2030 y pasará a tener una cláusula de rescisión de 10 millones mientras el Zaragoza esté en Segunda y de 20 en caso de lograr el ascenso a Primera. Todo está apalabrado y encaminado, pero la operación todavía no se ha cerrado ni el jugador ha firmado su nuevo contrato, pero lo hará pronto.

De momento, el club todavía no ha ejecutado el pago de los 120.000 euros que debe abonar a Dansoman Wise, la academia de la que procede el futbolista. Esa cantidad es la resultante de restar los 30.000 euros que el Zaragoa pagó este verano para asegurarse un año más, el tercero, de cesión de Saidu a los 150.000 en los que quedó establecida la opción de compra. De hecho, la SAD, que ya tiene acordado con el jugador un contrato hasta 2030 en el que mantendrá la ficha con el filial, ni siquiera ha trasladado por escrito ese compromiso verbal que sí ha expuesto a Dansoman Wise de que ejecutará la opción de compra de un futbolista que se ha instalado ya en el primer equipo.

Saidu, de apenas 20 años, apunta a ser capital para Emilio Larrraz, su técnico en el filial las dos últimas campañas. El ghanés, que no jugó el pasado sábado en Almería al estar afectado por un virus, firmará pronto su nuevo vínculo con el Zaragoza en el que se establece que percibirá un fijo algo superior al salario mínimo pero su salario podría duplicarse en función del cumplimiento de determinados objetivos.