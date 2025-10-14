Los colegas de Larraz afirman que es una apuesta segura: "Ojalá no esté solo un par de partidos en el Zaragoza, está más que capacitado"

Emilio Larraz es toda una referencia para los entrenadores aragoneses, que consideran al ahora primer técnico del Real Zaragoza algo más que un colega. Larraz es compañero y en muchos casos amigo, pero también espejo no solo para los que vienen por detrás sino también para los que llevan recorridos casi tantos kilómetros como él. Entre ellos están los otros cuatro entrenadores aragoneses que hasta hace unas horas compartían categoría con Larraz, cuyo filial ocupa la parte alta de la tabla del grupo 2 de Segunda RFEF, liderado por el brillante Utebo de Juan Carlos Beltrán (Mallén, 1965): «Emilio está sobradamente preparado para esto. La oportunidad le llega ahora, pero debería haber sido mucho antes porque méritos ha hecho de sobra. Sin duda, está perfectamente capacitado para sacar esto adelante», asegura con firmeza. «Es verdad que es un reto difícil y que el equipo no está en buena situación, pero es el momento y Emilio lo sacará adelante seguro», añade.

No hay lugar ni para el miedo ni las dudas. «Tampoco es tan grande el morlaco, Emilio puede con esto y con mucho más», reitera Beltrán, que detalla el Zaragoza que viene: «Es un técnico que tiene a sus equipos muy ordenados tácticamente, con la intención de dominar y llevar la iniciativa y que dotará al vestuario de aire fresco en forma de nuevas ideas y un mensaje tranquilizador, algo que en estas circunstancias ayudará al jugador para que no le tiemble el pie», asevera.

También Luso Delgado, técnico del Ejea (Zaragoza, 1984) lo tiene claro: «No solo está sobradamente preparado, sino que tenía que haber tenido esta oportunidad mucho antes. Acumula experiencia y éxitos y ha demostrado que, a pesar de no haber sido futbolista, sabe competir muy bien. Ojalá tenga la continuidad que merece», asevera el exfutbolista, que se deshace en elogios hacia su colega: «Es un entrenador muy respetado y una persona con la que es agradable conversar por su trato cercano y con una capacidad de liderazgo y un carisma que ahora mismo es fundamental ante un vestuario en el que la gente joven necesita una referencia a la que aferrarse. Espero que sea un punto de inflexión y que a partir de ahora puedan dar su mejor versión porque tengo claro de que los jugadores tienen más de lo que están mostrando», asegura Luso, que valora el «buen equipo» que forman Larraz y su segundo, un «metódico» Chente Pueyo, y espera un Zaragoza «más propositivo y con más protagonismo que hasta ahora».

Delgado espera un equipo diferente el sábado ante la Cultural en la puesta en escena de Larraz. «Sus equipos siempre son muy ordenados, a través de un 4-4-2 o un 4-3-3 aunque este año, en el filial, estamos viendo una evolución en la creación de juego. Le ha dado la vuelta al sistema y gana bastante en lo que a la generación se refiere», explica.

Javier Genovés (Zaragoza, 1992) conoce a Larraz desde que le dio clases en el curso de entrenadores cuando el ahora técnico del Ebro tenía 19 años. Ahora, tras haberse enfrentado (y ganado) ya al maestro tanto al mando del Robres como en el Ebro, Genovés celebra su llegada al primer equipo. «Es una gran alegría como aragonés que se apueste por un entrenador de la tierra y solo espero que no sea por uno, dos o tres partidos y que se le dé la continuidad que merece. Debemos tener claro que en Aragón hay mucha gente preparada y que se puede crear una seña de identidad a través del jugador de la tierra como base, no buscar fuera lo que tenemos aquí», afirma.

Para Genovés, Larraz construirá un Zaragoza «sólido, con capacidad para enfrentar diferentes sistemas y con la intención de correr y ser vertical. Le gusta alternar el balón con la velocidad y, desde una defensa ordenada, hacer daño también a la contra».

El ejemplo de Manolo

La relación de Larraz con Dani Martínez (Almudévar, 1977) también acumula muchos años. El técnico del Barbastro, el único aragonés en el grupo 3 de Segunda RFEF, se congratula de que Emilio haya obtenido al fin esa oportunidad que, a sus 57 años, aún no le había llegado. «Es de valorar que se cuente con él, pero es que creo que está más que capacitado y ojalá no sea para un partido o dos sino que tenga continuidad. Ojalá le vaya bien», apunta el técnico, que recurre a otro amigo, el entrenador del Espanyol Manolo González para advertir que «muchas veces se busca fuera lo que se tiene en casa. El ejemplo es Manolo, que ascendió al Espanyol, lo salvó el año pasado y en el actual está haciendo una gran temporada», subraya Martínez, que repasa el perfil de su colega. «Emilio trabaja muy bien los partidos a nivel táctico y esa madurez le ha permitido convertirse en un muy buen gestor de grupos. Puede dar mucho al club y espero que no sea una estancia a corto plazo. Ojalá desde el sábado haya un cambio de dinámica y logre la primera victoria de muchas», insiste.