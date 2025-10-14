Keidi Bare pasa hoy por el quirófano por una apendicitis

Keidi Bare pasará a lo largo de este martes por el quirófano para ser operado de una apendicitis diagnosticada en las últimas horas. Así lo ha anunciado el Real Zaragoza en una nota en la que refleja que "el futbolista no se ejercitará hoy en la Ciudad Deportiva y la evolución que presente durante la recuperación determinará su incorporación progresiva al grupo".

De este modo, el albanés permanecerá varias semanas de baja, por lo que se perderá los próximos partidos de un conjunto aragonés en el que fue titular el pasado sábado en Almería (4-2) en el último encuentro de Gabi al frente del equipo.

La baja de Keidi Bare se una a la de Paulino, al que una microrrotura mantiene fuera de combate. Sin embargo, Larraz sí podrá contar con Pomares, ya recuperado de su dolencia, mientras que Kodro, que no se ejercitó el lunes por una leve contractura, y Kodro, ya de vuelta del doble compromiso con la selección bosnia, ya se han incorporado al grupo este martes en la segunda sesión de entrenamiento dirigida por el nuevo técnico zaragocista.