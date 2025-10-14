Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: "Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres"

¿Hasta cuando va a durar esta situación en el Real Zaragoza? Esta es la cuestión que muchos aficionados zaragocistas se hacen cuando el señor colegiado pita el final de cada partido. El club vive uno de los inicios de liga más duros que se recuerdan en esta travesía por la categoría de plata del fútbol español que ya dura trece años y espera.

Colistas de Segunda División tras nueve jornadas donde tan solo se han sumado seis puntos; un nuevo "proyecto" que explota por los aires como si de una granada se tratará o la temprana destitución de Gabi que no ha pasado de las Fiestas del Pilar son algunas de las situaciones deportivas que están marcando el devenir de la temporada. Las formas tampoco fueron las mejores en el anuncio de Emilio Larraz como entrenador del primer equipo.

El hasta ahora técnico del Deportivo Aragón se sentará este sábado en el banquillo del Ibercaja Estadio para dirigir el duelo contra la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo que se encuentra un puesto por encima en la clasificación. A nadie se le escapa la situación que atraviesa el Real Zaragoza. Si ayer se hicieron virales unas palabras del exfutbolista Tote sobre la situación del club, ahora ha sido Santiago Cañizares quien ha dado su opinión sobre la situación que atraviesa el conjunto zaragozano.

Santi Cañizares da su opinión

"El problema del Real Zaragoza es que los entrenadores deseados no quieren firmar por el club. El principal candidato de Txema Indias era Borja Jiménez que ha acabado firmando por el Real Sporting de Gijón. No quieren ir porque es una plaza muy difícil", explica Isaac Fouto, tertuliano en el Partidazo de Cope y voz habitual en muchos partidos de Segunda División.

Tras una conversación entre Fouto y Juanma Castaño, presentador del programa, Santiago Cañizares no quiso dejar pasar el momento para dar su opinión sobre la situación que está atravesando el Real Zaragoza. "No estoy de acuerdo con lo que comentáis. Los entrenadores siempre quieren ir a las grandes instituciones y luego igual se arrepienten", comienza comentando el exportero del Valencia entre otros tantos equipos.

"El problema es que los salarios que está ofreciendo el Real Zaragoza es para no ir. Esa es la realidad. Muchos jugadores y entrenadores quieren ir al club porque es un histórico. Y asumen todo el riesgo porque es un gran club. Luego igual se arrepienten, pero tienes que ir. El problema son los salarios que están ofreciendo. Es muy difícil que vaya un gran entrenador viendo lo que ofrecen", concluye el tertuliano del Partidazo de Cope.