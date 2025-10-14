Así ha sido el paso de Emilio Larraz por el Deportivo Aragón esta temporada

Emilio Larraz ha sido el técnico elegido para dirigir al Real Zaragoza, aunque lo que no es seguro todavía es el tiempo que se quedará en el equipo blanquillo. En las pocas jornadas que se han llevado a cabo en la Segunda Federación, consiguió un buen debut en la primera jornada de la categoría al mando del Deportivo Aragón, donde el conjunto zaragozano se impuso con claridad al SD Gernika por 2-0. Sin embargo, los dos siguientes partidos resultaron en contra, el Deportivo Aragón cayó ante el Sestao River (2-0) y después, sufrió una contundente derrota en casa contra el Utebo por un 0-3.

A pesar de las derrotas, el conjunto dirigido por Larraz logró reaccionar. En la jornada 4, consiguió una victoria como visitante ante el CD Basconia (1-2), que ayudó a levantar el ánimo del grupo. El siguiente encuentro fue el primer empate de la temporada ante el Ejea (1-1). Esta ligera mejora en los resultados animó al equipo a asentarse. El punto de inflexión positivo llegó en la jornada 6, con un triunfo en casa frente al CD Alfaro por 3-2. Esta victoria cerró el ciclo de seis partidos de Emilio Larraz al frente del filial del Real Zaragoza con un balance de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, donde el equipo mostró una progresión clara.

En resumen, la etapa de Emilio Larraz en el Deportivo Aragón ha contado con un buen periodo de aprendizaje para los nuevos valores de la cantera y con crecimiento sostenido. Y, a pesar de los tropiezos, supo reconducir al equipo para luchar y conseguir puntuar en los siguientes partidos. Ahora, asume el reto de dirigir al Real Zaragoza, equipo que se encuentra en la última posición de la Liga Hypermotion, en una situación difícil tras las primeras nueve jornadas de la temporada.