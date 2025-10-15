Así es el cuerpo técnico con acento aragonés que acompañará a Emilio Larraz en el Real Zaragoza

La destitución de Gabi este pasado domingo, tras la derrota (4-2) en Almería del sábado, ha puesto todo el peso del Real Zaragoza sobre los hombros de uno de los máximos responsables de la parte exitosa del club en los últimos años: Emilio Larraz. Si bien el primer equipo parece llevar varias temporadas a la deriva, la cantera del Zaragoza se ha labrado un buen estatus dentro del fútbol base español, así como su filial, el Deportivo Aragón, lo ha hecho en el fútbol semiprofesional gracias, en gran parte, a su entrenador, quien ha llegado incluso a dejar al equipo en la zona de promoción de Segunda Federación.

Ahora, recién cumplidos sus 1.000 partidos como entrenador de fútbol, a Larraz le ha tocado asumir un reto todavía mayor para empezar su segundo milenio de encuentros: sacar al Real Zaragoza de la que es la peor situación del club en lo que va de siglo. Para ello, además de contar con un reconocido talento, el nuevo entrenador del Zaragoza tendrá de su lado a un cuerpo técnico que combina a varios de sus hombres del filial y a fichajes del primer equipo de los últimos años.

El primero y más cercano de sus acompañantes en el Ibercaja Estadio, para el encuentro de este sábado (18.30 horas) ante la Cultural Leonesa, será Chente Pueyo. La decisión que tomaron el domingo Fernando López, director general del club, y Txema Indias, director deportivo, no solo supuso la destitución de Gabi, sino que, como suele ocurrir en estos casos, significó la rescisión de contrato para todo su staff. Mario Jiménez (segundo entrenador), Salvador Sánchez (entrenador de porteros) y Daniel Castro (preparador físico) son algunos de los nombres que empezaron la vigente temporada y que ya no están vinculados al Real Zaragoza. Por este motivo, el que fuera segundo de Emilio Larraz en el Deportivo Aragón, da el paso junto a él para continuar como su máximo asistente.

José Vicente Pueyo, que escuda a Larraz desde el verano de 2024 al frente del Deportivo Aragón, tiene una amplia vinculación con el conjunto blanquillo, habiendo pasado como entrenador por las categorías inferiores del club. Desde 2018, Pueyo ha estado al frente de varias agrupaciones de categoría cadete del Zaragoza, incluido el Cadete División de Honor. Ya al inicio de la temporada pasada, Chente Pueyo asumió el puesto de segundo entrenador del Deportivo Aragón. En la única temporada que Pueyo ha completado en dicho puesto, el filial del conjunto zaragozano quedó en novena plaza en Segunda RFEF.

Junto a Chente, el otro hombre que asciende del Deportivo Aragón para continuar en el staff de Larraz es Joaquín Moso, que asume el rol de entrenador de porteros del primer equipo. Al igual que ocurre con el segundo entrenador, Moso se incorporó al filial del Real Zaragoza más tarde que Emilio Larraz, aunque lo hizo un año antes que Pueyo, en julio de 2023, habiendo cursado dos temporadas completas en el Deportivo Aragón. En la primera campaña de Joaquín Moso en el puesto, en la temporada 2023-2024, el equipo logró clasificarse para los puestos de playoff. Ahora, el que también fuera portero del Zaragoza B, será el responsable directo de Esteban Andrada y Adrián Rodríguez.

El nuevo cuerpo técnico lo completan tres miembros del anterior, que llegaron como fichajes del club, y no como acompañantes de Gabi en marzo de este año. La primera de estas tres figuras es la del preparador físico, Miki Lampre, que milita en el primer equipo desde noviembre de 2023. Lampre subió también desde del Deportivo Aragón (2019-2023), donde presenció la vuelta de Emilio Larraz al equipo y compartió con él dos temporadas, antes de llegar al primer equipo como preparador físico de Julio Velázquez en toda su etapa al mando del Real Zaragoza, y continuar con Víctor Fernández, Miguel Ángel Ramírez y Gabi Fernández.

Otro de los que continúa es el analista Pablo Quílez, que ha compartido pizarra con los tres últimos entrenadores del conjunto blanquillo. Quílez cursó en el primer equipo la pasada temporada al completo, en la que el equipo comenzó con Víctor Fernádez al timón, quien pasó las riendas a Miguel Ángel Ramiérez en diciembre, para terminar con la elección de Gabi como el último técnico que ha pasado por la capital aragonesa.

Por último, cierra el quinteto de Larraz una de las incorporaciones de este verano: Jesús Cabrero en el papel de psicólogo deportivo. Cabrero cuenta con un amplio recorrido como portero, habiendo pasado por multitud de equipos aragoneses, como los juveniles del Zaragoza y del Huesca, el Zaragoza B, el primer equipo del Huesca, el Binéfar y otros míticos como el Mallorca, el Burgos o el Recreativo de Huelva.