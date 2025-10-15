La historia habla claro: el peligro de descenso del Real Zaragoza es muy real

El ya exentrenador del Real Zaragoza Gabi Fernández tildó en algunos momentos de anecdótica la clasificación y ese término también se ha usado en la plantilla y de puertas adentro en el club, pero lo cierto es que no lo es tanto y que la historia dice que el que empieza metido de lleno en el barro del descenso, como lo está el equipo zaragocista, últimos con solo 6 puntos, acaba bajando en muchos casos. De hecho, esa posición de colista que ocupan los blanquillos tras 9 citas ha sido sinónimo de descenso en 17 de las 28 temporadas con el actual sistema de competición, desde la 97-98, con tres puntos por victoria y 22 equipos. Luego estamos hablando de más del 60% de los casos, un porcentaje más que respetable.

Así que el Zaragoza está avisado, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos los casos de colistas a estas alturas que han acabado sucumbiendo en las fauces del infierno ha aumentado. Desde la 13-14, la primera de las 12 campañas zaragocistas seguidas en la categoría de plata, han bajado ocho de los últimos clasificados tras jugarse nueve partidos. Es decir, dos de cada tres (66,6%).

A saber, el Real Madrid Castilla en la 13-14, el Bilbao Athletic en la 15-16, el Sevilla Atlético en la 17-18, el Córdoba en la 18-19, el Sabadell en la 20-21, el Alcorcón en la 21-22, el Málaga en la 22-23 y el Tenerife el curso pasado. Los otros ocho anteriores son Jaén (97-98), Universidad de Las Palmas (00-01), Oviedo (02-03), Córdoba (04-05), Vecindario (06-07), Castellón (09-10), Tenerife (10-11), Nástic (11-12) y Guadalajara (12-13), este último por descenso administrativo.

Ninguno acabó entre los 6 primeros

La retahíla de nombres algunos históricos como Tenerife, Málaga, Oviedo o Córdoba, aunque ninguno claro a la altura en esa faceta del Zaragoza, debería poner muy en guardia al club aragonés, porque son solo 12 los casos de salvaciones tras ir colista después de nueve citas. El que mejor acabó fue Las Palmas, que llegó hasta 57 puntos y fue octavo en la 07-08, mientras que el Sporting firmó 59 y la novena plaza en la 98-99. Los otros 10 equipos que sellaron la permanencia tras verse colistas en estos momentos fueron: Leganés (99-00), Poli Ejido (01-02), Terrassa (03-4), Castellón (05-06), Elche (08-09), Albacete (14-15), Nástic (16-17), Oviedo (19-20) y Cartagena (23-24).

Ninguno de esos 12 que se salvaron fue capaz de alcanzar la sexta plaza en estas 28 temporadas precedentes (solo el Bilbao Athletic llevaba más puntos, con 7), luego la historia dicta que el Zaragoza ya puede despedirse der la promoción de ascenso pese a que queden 33 jornadas y nada menos que 99 puntos en disputa. De todas formas, viendo las senaciones y resultados que ha transmitido el equipo zaragocista con Gabi en nueve citas, con 6 puntos de 27, pensar en otra cosa que no sea la permanencia resulta de un optimismo irreal, aunque la era del madrileño ya ha terminado y de momento es Emilio Larraz su sustituto.

Siete terminaron igual, colistas

En el lado contrario, hay siete equipos que iban colistas a estas alturas y que acabaron la Liga en el mismo puesto de la tabla. Les sucedió al Vecindario en la 06-07, al Castellón en la 09-10, al Nástic en la 11-12, al Bilbao Athletic en la 15-16, al Sevilla Atlético en la 17-18, al Córdoba en la 18-19 (el Reus ese año quedó descendido y con sus partidos perdidos en toda la segunda vuelta) y el Alcorcón en la 21-22.