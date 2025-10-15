Iván Calero, el único que regresa al Ibercaja Estadio. "No sé qué le pasa al Zaragoza, llevan muchos años en bucle"

Si el sábado con la Cultural Leonesa Iván Calero salta al césped (fue suplente con Ziganda ante el Córdoba y jugó en el tramo final tras volver de su sanción) podrá presumir de ser el único jugador por ahora que va a ter minutos como zaragocista y de rival en el Ibercaja Estadio.

El lateral madrileño jugó con el Real Zaragoza en el tramo final del duelo ante el Andorra, donde fue recibido con silbidos y ya había saltado entonces a la luz la oferta de la Cultural, que acabó siendo una realidad, aunque lo hiciera con un culebrón que se prolongó varios días con el regreso a la capital aragonesa del defensa cuando ya estaba en León porque se le adeudaban unas cantidades. En la Cultu llegó con un rol de titular con Llona que su sanción por la roja ante el Castellón le ha hecho perder y que ahora quiere recuperar con el Cuco Ziganda.

"Para mí es bonito volver a un sitio donde has estado, es un partido más, son otros tres puntos. No va a suponer algo extra para intentar ayudar al equipo si me toca. No significa algo extremadamente diferente a lo que nos estamos encontrando estas semanas"

Calero habló en su presentación a principios de septiembre con la Cultural de "situaciones poco agradables" en su salida del Zaragoza. Este miércoles, mes y medio después de lo vivido, ya dejó pasar por alto el tema, aunque lo vivido permenacerá en el recuerdo del futbolista para siempre. "Para mí es bonito volver a un sitio donde has estado, es un partido más, son otros tres puntos. No va a suponer algo extra para intentar ayudar al equipo si me toca. No significa algo extremadamente diferente a lo que nos estamos encontrando estas semanas".

Calero llegó al Zaragoza como apuesta firme para el lateral derecho en el verano de 2024, con un fichaje desde el Cartagena por 300.000 euros más otros 100.000 por objetivos y después de dos temporadas, sobre todo la la 23-24, de un nivel excelso. Sin embargo, no pudo mantener ese rendimiento en su año de zaragocista, donde fue de más a menos, con 34 partidos de Liga, 28 de ellos de titular, y dos asistencias.

"Es un club muy exigente y tienen una historia tremenda, ir allí a veces es difícil de asumir la forma que tiene el zaragocista de ver el fútbol. Hay un pedazo de equipo para sacar la situación adelante con jugadores de calidad y experimentados y probablemente en unos meses sea algo anecdótico»

«No sé qué le pasa al Zaragoza, si lo supiera alguien no estaría en esa situación, ya que llevan muchos años en un bucle de cambios de entrenadores y jugadores y no tienen esa consistencia como equipo. Es un club muy exigente y tienen una historia tremenda, ir allí a veces es difícil por asumir la forma que tienen el zaragocista de ver el fútbol, toda esa historia y el poder ser competente como ellos quieren. Es un sitio difícil, están pasando una situación jodida que espero que saquen adelante, pero ojalá no antes que nosotros», expresó el madrileño, que no sabe el ambiente que le espera al Zaragoza este sábado en su casa, aunque obviamente "la situación no es la ideal, imagino que tendrán esa presión de más, pero tienen un pedazo de equipo para sacar la situación adelante con jugadores de calidad y experimentados y probablemente en unos meses sea algo anecdótico», ha afirmado.

Su salida no estaba prevista, mucho menos tras el adiós de Luna. De hecho, el jugador realizó en verano una mudanza en Zaragoza a otra zona y además fue elegido y así lo aceptó como uno de los capitanes, pero la oferta de la Cultural cambió el escenario en un club en el que el pasado verano nadie era imprescindible y esa despedida ahorraba 250.000 euros de su ficha (acabó llegando Aguirregabiria, aún inédito). El jugador, también por los pitos ante el Andorra, vio clara su salida y el club le abrió la puerta para que solo dos días después de ese partido jugado el 23 de agosto estuviera todo listo para su venta, en una venta a coste cero (el Zaragoza pidió en un principio traspaso) y firmando Calero por 3 años.

Sin embargo, el miércoles 26 de agosto y con el jugador ya en León la falta de acuerdo por la nómina de agosto y por una prima por partidos jugados, cantidades que el Zaragoza se negaba a asumir, hizo que el lateral volviera y trabajara dos días al margen de sus compañeros hasta que el sábado 30 todo se desbloqueó. El Zaragoza pagó una parte de esa deuda (que en el total rondaba los 40.000 euros), reservándose un porcentaje del pase, y el lateral perdonó una cifra significativa como claro gesto de buena voluntad.

"No es una pequeña final lo del sábado, no llevamos ni un tercio de temporada y todo cambia mucho. Plantear ese encuentro así lo veo inconsistente"

Calero debutó como titular ya en el primer partido que Raúl Llona lo pudo poner, en el empate ante el Leganés y estuvo en el once en la goleada leonesa en el feudo del Racing y en la derrota ante el Castellón, donde fue expulsado por decirle al árbitro “vete a la mierda hombre, vete a la mierda, no me jodas” con el partido a punto de acabar y en un tropiezo que supuso el cese de Llona y la llegada del Cuco Ziganda. Sancionado con dos encuentros, Víctor García ocupó su sitio y también en Córdoba, con el exzaragocista ya disponible y jugando los últimos tres minutos en sustitución de su compañero. "La expulsión puede haberme afectado al cambiar el entrenador, pero para eso están las plantillas, para tener el máximo de jugadores disponibles y de mayor nivel y Víctor ha hecho tres partidos excelentes". Habrá que ver, pues, si Calero contra su exequipo tiene la ocasión de ser el único en ser local y visitante en el Ibercaja en la misma temporada. "No es una pequeña final lo del sábado, no llevamos ni un tercio de temporada y todo cambia mucho. Plantear ese encuentro así lo veo inconsistente, no te juegas cosas como en las 5 últimas jornadas", cerró.