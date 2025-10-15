La maldición en el isquio persigue a Paulino en este 2025

Ha contado en no pocas ocasiones Iniesta el calvario muscular que vivió antes del Mundial de 2010 y de marcar el gol histórico y, sin ir más lejos, Ander Herrera también reconoció esa concatenación de lesiones en su última temporada en el Athletic y que ahora han seguido en Boca. Paulino de la Fuente vive algo parecido en este 2025 con la musculatura isquiotibial, que no deja de darle la lata al extremo ahora del Real Zaragoza pese a que el cántabro ha modificado rutinas de nutrición y planes de trabajo y es un ejemplo de profesionalidad. Sin embargo, las lesiones muchas veces tienen ese componente de misterio.

Paulino alcanzará ante la Cultural este sábado su tercer partido seguido de baja tras caer con una microrrotura en el bíceps femoral antes del duelo frente al Córdoba, que se perdió, lo mismo que la visita a Almería. Tampoco estará en el estreno de Larraz y la frontera se encuentra situada para su regreso frente al Sporting el 26 de octubre, pero quizá haya que esperar al choque ante el Deportivo el 2 de noviembre.

Larraz, con las bajas de Paulino y Keidi El nuevo entrenador del Real Zaragoza dirigió este miércoles su primera sesión en el Ibercaja Estadio y en la misma solo contó con las bajas de Paulino, por su lesión, y de Keidi Bare, operado de apendicitis. Larraz, que contó ayer del Aragón con Saidu, Pinilla y Obón, recupera a Paul, Pomares y Bazdar el sábado.

Se perderá, en el mejor de los casos, tres encuentros, cuando ya ante el Andorra fue baja por molestias en el isquiotibial, en este caso el izquierdo porque ahí llevó un vendaje cuando volvió al trabajo tras esa cita donde no jugó, pero sí pudo estar a disposición de Gabi frente al Castellón.

La dolencia, en todo caso, no es nueva para Paulino, ya la sufrió en otros momentos de su carrera, pero en este 2025 la musculatura de los isquiotibiales está siendo un tormento para el extremo, que en Oviedo vivió, en febrero y en abril, dos pequeñas roturas musculares en esa zona. En la primera se perdió los choques ante el Albacete, el Burgos y el Deportivo, y en la segunda no estuvo ante el Ferrol, el Córdoba, el Levante y el Huesca, para volver frente al Racing de Santander y marcar un gol al Zaragoza en la cita siguiente, en la 41.

Paulino arrastró problemas de pubis en los tres últimos meses de 2024, lo que lastró su primera vuelta con el Oviedo y que añadido a sus lesiones musculares en los isquios dejaron su presencia el curso pasado en 25 partidos de Liga, pero solo 4 en el once (609 minutos). En el Zaragoza, en 9 jornadas, suma 6 partidos de 9 con solo 354 minutos.