La otra visión de Emilio Larraz. "Es uno de los mejores entrenadores de la historia del Racing de Ferrol"

Hasta ahora, cuando el Real Zaragoza le ha dado el banquillo del primer equipo, de forma tan provisional como merecida por su currículum y sus excelsos números en el filial, con dos ascensos, y otros cuatro más en su carrera, la trayectoria de Emilio Larraz se ha sujetado entre Tercera y Segunda B, desde 2022 con sus nuevas denominaciones. Así, salvo una breve etapa muy inicial en el Principado de Andorra su único destino fuera y con una presión importante fue en el Racing de Ferrol, donde llegó a una ciudad de más de 60.000 habitantes, con 4.000 socios entonces en un club que en 2018 había dado con sus huesos en Tercera unos meses después de haber sido adquirida la entidad por el poderoso grupo Élite.

«Tuvo que soportar mucha presión porque los grupos inversores en el fútbol de hoy han cambiado este deporte. Hay muchos clubs con ese soporte y todos quieren subir y tienen prisa para ello. Emilio sabía a lo que venía y supo manejar ese ambiente de urgencia y logró ascender, que era de lo que se trataba», explica José María Criado (Ferrol, 1949), entonces presidente del Racing, cargo al que llegó en 2016 y que dejó de forma voluntaria en 2023, con otros 25 años como vicepresidente y más de 60 de socio, con el número 7 en esa entidad. Un histórico allí: «En el fútbol no puedes pensar con el corazón, sino con la cabeza. Le tengo mucho cariño, pero desde la objetividad, para mí es de los mejores entrenadores que tuvo el Racing en su historia». Viniendo de quien viene, no un halago baladí.

La referencia de Ancelotti

Llegó, queda dicho, en un entorno difícil, con una necesidad por subir a Segunda B absoluta. «Lo que queríamos era un entrenador que sobre todo supiera manejar bien un vestuario con muchos jugadores nuevos. Todas las referencias que teníamos eran de una persona tranquila, de hacer buenos grupos, parecido a Ancelotti en su forma de ser, un hombre de pausa y no de crear tensiones. A eso le añadíamos los conocimientos de fútbol y sabíamos que, con la ambición que existía en la propiedad, era necesaria esa fortaleza grupal porque la presión iba a ser fuerte».

Larraz pasó la prueba con nota y el Racing de Ferrol subió en el playoff de campeones ante el Jaén para regresar a Segunda B en la 19-20. «En esa campaña tuvo la mala suerte de que le pilló el año del covid (final prematuro de la competición con solo los playoffs al final) y en la tercera había muchas más exigencias de subir, ya que además se cambiaban los formatos de la competición al final de esa campaña. No era una temporada nefasta, ya que en 12 encuentros llevábamos el mismo número de victorias, empates y derrotas, cuatro. No estábamos desahuciados ni mucho menos. Yo me incluyo también, no solo el grupo inversor, pero teníamos mucha prisa y Emilio merecía ese margen, pero nos pusimos nerviosos y siempre es más barato quitar a un técnico que a 12 jugadores que no cumplen las expectativas». Ahí, el 10 de febrero de 2021, finalizó el periplo de Larraz en el Racing de Ferrol, que después, en 2023, logró el deseado ascenso a Segunda, donde ha estado estos dos últimos años para regresar a Primera RFEF

«En 32 años tuve buena relación con todos los entrenadores pero es que Emilio es sobre todo un caballero, una persona de paz y los jugadores que llegan de la base en este caso del Zaragoza no pueden tener un preparador mejor. Es un técnico que no se casa con nadie, nosotros en la última temporada que él estuvo teníamos jugadores que venían de Primera y no jugaban tanto y lo hacía el que entrenaba mejor. Se viste por los pies y le da igual el DNI o el nombre», relata Pepe Criado, que no oculta tampoco el cariño en su caso por el Zaragoza, desde los Magníficos y con Marcelino como casi vecino de Ferrol (el mítico 9 nació en Ares, a 20 kilómetros de Ferrol) y que da otra cualidad del nuevo míster del primer equipo zaragocista.

La pasión como ingrediente

«Cuando Emilio estaba aquí siempre miraba de reojo para Zaragoza. Su corazón estaba también allí y lo ha vivido siempre. Para que algo te salga bien tienes que tener pasión y a él con el Zaragoza le sobra, por mucho que el fútbol sea a veces ingrato y a los de la casa parece que tengan que hacer más méritos y sea más difícil», añade Pepe Criado, que ve a su exentrenador en las frecuentes visitas de Larraz a Ferrol, donde tiene un piso y a donde se escapa cuando el tiempo se lo permite: «En Ferrol tanto él como su familia son muy queridos, nunca tuvo una palabra mala ni un mal gesto, siempre educado, es un profesional íntegro. Y sigue viniendo mucho».

Con la presión que vivió en el Racing, con sus más de 1.000 partidos dirigidos en los banquillos y con el conocimiento y la capacidad que tan cerca vio el expresidente del Racing es lógico que tenga pocas dudas: «¿Si veo a Emilio capacitado? Por supuestísimo que sí. El Zaragoza tuvo muchos entrenadores que no tienen la mitad de la experiencia y de conocimientos en un banquillo que él», cierra.