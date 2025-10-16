El Cuco Ziganda habla del Real Zaragoza: "Es un club histórico que se ve abajo"

José Ángel Cuco Ziganda, entrenador de la Cultural Leonesa, ha comparecido este jueves en rueda de prensa en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo contra el Real Zaragoza este sábado a las 18.30 horas en el Ibercaja Estadio. El técnico navarro ha anticipado un partido “muy pasional” dadas las circunstancias de ambos equipos.

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa considera que el partido contra el conjunto zaragozano, un “club histórico que se ve abajo” y ha cambiado de entrenador, será un “partidazo”. Ziganda ha destacado que el encuentro será muy exigente “tanto a nivel clasificatorio como a nivel de presión”, debido, en parte, a que el Zaragoza es un equipo que genera “mucha presión en su estadio”.

El Cuco ha descrito el ambiente en Zaragoza como "muy pasional", señalando además que la afición es "muy apasionada de su equipo" y que el Zaragoza es "una ciudad grande, un equipo grande". El equipo maño, ha dicho, se encuentra en una situación “en la que no se esperaban” y con un nuevo entrenador. Por su parte, la Cultural Leonesa también llega con “necesidad de todo” y con “ganas de jugar” para llevarse los tres puntos.

A pesar de ser un duelo entre el último y el penúltimo, Ziganda ha rebajado la presión, asegurando que no es una final. El míster ha insistido en que todos los partidos son importantes y ha abogado por “relativizar en ese sentido” y enfocarse en el trabajo diario. Tampoco considera al Real Zaragoza un rival directo en estos momentos, argumentando que “aún es muy pronto”.

El extécnico de la SD Huesca, que llegó a la Cultural en la séptima jornada por la complicada situación del equipo, ha reconocido que el cambio de entrenador genera desconocimiento sobre cómo plantearán el partido. No obstante, prevé que el Zaragoza saldrá “apretando” y obligará mucho a la Cultural. Sobre Emilio Larraz, ha explicado que el hecho de enfrentarse a un “hombre de la casa” tras el cambio de técnico podría generar “buen ambiente para ellos, con el campo lleno” y activar un “nivel actitudinal” diferente en los jugadores.