El derbi será el domingo 16 de noviembre (21.00 horas) en el Ibercaja Estadio

LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 14 de Segunda División y el Real Zaragoza-SD Huesca, el primer derbi en partido oficial en el Ibercaja Estadio, se jugará el domingo 16 de noviembre a las 21.00 horas (LaLiga TV y Movistar). El choque en ese escenario, que ya tuvo el precedente del partido en el Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra el 9 de agosto, que acabó en tablas 1-1 (Paulino y Juan Sebastián, en propia meta) y victoria blanquilla en los penaltis, significará el primer derbi regional de la temporada, ya que en la segunda vuelta, en el fin de semana del 26 de abril y en la jornada 37, ambos equipos se verán las caras en El Alcoraz.

El choque ahora mismo, y a falta de cuatro partidos en cada caso, se presenta muy desnivelado, con el Zaragoza colista con 6 puntos de 27 y el Huesca con 13 y en una octava plaza con la promoción a tiro. Antes de recibir al Huesca, el conjunto zaragocista, por ahora dirigido por Emilio Larraz, recibe este sábado a la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio, visita al Sporting en El Molinón el domingo 26, juega en casa ante el Deportivo de La Coruña el 2 de noviembre y acude a Granada el domingo 9.

Horarios de la jornada 14 de Segunda. / LALIGA

Mientras, el Huesca viaja este sábado al feudo de la Real Sociedad B, recibe el viernes 24 a la UD Las Palmas, visita al Albacete el sábado 1 de noviembre y se mide en El Alcoraz al Andorra el sábado 8.

En la pasada temporada, los dos duelos entre zaragocistas y azulgranas acabaron con el mismo resultado, un empate a un gol, con el último precedente en La Romareda con tantos de Arriaga y Kortajarena. En la 23-24 el Huesca asaltó el municipal zaragocista (0-2) y provocó la destitución de Escribá y el último triunfo blanquillo en casa ante el Huesca fue en la 22-23 por 3-0.