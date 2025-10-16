El derbi será el domingo 16 de noviembre (21.00 horas) en el Ibercaja Estadio
El Real Zaragoza-Huesca será primero en el feudo zaragocista en un duelo marcado ahora por la distancia entre ambos en la tabla
S. V.
LaLiga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 14 de Segunda División y el Real Zaragoza-SD Huesca, el primer derbi en partido oficial en el Ibercaja Estadio, se jugará el domingo 16 de noviembre a las 21.00 horas (LaLiga TV y Movistar). El choque en ese escenario, que ya tuvo el precedente del partido en el Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra el 9 de agosto, que acabó en tablas 1-1 (Paulino y Juan Sebastián, en propia meta) y victoria blanquilla en los penaltis, significará el primer derbi regional de la temporada, ya que en la segunda vuelta, en el fin de semana del 26 de abril y en la jornada 37, ambos equipos se verán las caras en El Alcoraz.
El choque ahora mismo, y a falta de cuatro partidos en cada caso, se presenta muy desnivelado, con el Zaragoza colista con 6 puntos de 27 y el Huesca con 13 y en una octava plaza con la promoción a tiro. Antes de recibir al Huesca, el conjunto zaragocista, por ahora dirigido por Emilio Larraz, recibe este sábado a la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio, visita al Sporting en El Molinón el domingo 26, juega en casa ante el Deportivo de La Coruña el 2 de noviembre y acude a Granada el domingo 9.
Mientras, el Huesca viaja este sábado al feudo de la Real Sociedad B, recibe el viernes 24 a la UD Las Palmas, visita al Albacete el sábado 1 de noviembre y se mide en El Alcoraz al Andorra el sábado 8.
En la pasada temporada, los dos duelos entre zaragocistas y azulgranas acabaron con el mismo resultado, un empate a un gol, con el último precedente en La Romareda con tantos de Arriaga y Kortajarena. En la 23-24 el Huesca asaltó el municipal zaragocista (0-2) y provocó la destitución de Escribá y el último triunfo blanquillo en casa ante el Huesca fue en la 22-23 por 3-0.
