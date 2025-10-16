Edgar Badía: "Me tomé el Zaragoza como un reto, como jugar la Champions cada semana por la exigencia que hay"

Ya jugó con el Tenerife en Zaragoza como rival tras su salida y ahora lo vuelve a hacer con la Cultural después de su etapa aquí. ¿Con qué sensaciones?

Con las de un partido especial, porque aunque solo estuve algo menos de medio año me llevé al Zaragoza muy dentro. Es un encuentro especial para mí, aunque muy importante para los dos equipos, que estamos en esa zona de abajo. Está todo muy igualado y con un par de victorias sales de ahí, pero qué duda de que es especial volver y además jugar en este estadio que va a ser temporal para el Zaragoza.

¿Qué referencias tiene del Ibercaja Estadio?

Que es un campo mucho más abierto que La Romareda y el ambiente lógicamente es diferente. El que se vivía en ese estadio antes de empezar la reforma era único, lo he sentido como visitante muchos años y también de local unos meses y el campo era muy especial. Va a ser difícil que eso lo puedan repetir en el campo portátil, aunque la afición del Zaragoza siempre está ahí.

Han pasado 16 meses desde su salida del Zaragoza, tras estar cedido por el Elche y no poder quedarse después. ¿Cómo ha visto al equipo? La temporada pasada sufrió lo indecible para no bajar y ahora es colista…

Siempre digo que esta Segunda es muy igualada y eso explica muchas cosas. Los inicios del Zaragoza en estos años eran de varias victorias seguidas y no peleaban después por el ascenso y ahora no han comenzado así. No me esperaba lo que ha vivido el club en estos meses, que estuviera tan abajo, por historia, por proyecto, porque yo formé parte de él y vi cosas y que realmente se estaba construyendo algo para pelear por arriba, pero esta categoría tiene esto. El Zaragoza y su gente ya saben lo difícil que es esta Segunda y esta temporada ya se está reafirmando.

"Es la mezcla de la exigencia del club y la ciudad con la dificultad de la competición. Estos últimos años la categoría ha tenido más nivel que nunca y Zaragoza es un sitio que los jugadores sabemos que tiene muchísima exigencia y eso puede llegar a afectar, porque cuando no ves que estás en el puesto que deberías añades presión y hay que saber llevarla"

Con esa grandeza de club, con un proyecto detrás del que ahora hablaba, con la afición… ¿Qué es lo que falla en el Zaragoza? No es normal que ahora sea colista.

Es la mezcla de la exigencia del club y la ciudad con la dificultad de la competición. Estos últimos años la categoría ha tenido más nivel que nunca, con equipos muy grandes en ella, con los descendidos y los grandes proyectos hay muchos peleando por subir y siempre surgen otros que en teoría no son para pelear por la zona alta y lo hacen, como el Mirandés. Por otro lado, Zaragoza es un sitio que los jugadores sabemos que tiene muchísima exigencia y eso puede llegar a afectar, porque cuando no ves que estás en el puesto que deberías y sumado a esa exigencia añades presión y hay que saber llevarla. La temporada pasada no se dio con la tecla para revertir la situación tras verse abajo y este año no han empleado bien.

Usted dio buen nivel en su cesión del Elche, pero hay muchos jugadores que en el Zaragoza no alcanzan el que dieron antes o el que dan tras irse. ¿Pesa demasiado esta camiseta en Segunda?

Más que pesar creo que es que hay que ir con la mentalidad adecuada de saber dónde vas, de la exigencia que existe en el club y por esa historia, pero eso más que un peso tiene que ser una motivación. Yo así me lo tomé y la verdad es que eso me ayudó a rendir, tomarme el Zaragoza como un reto, con la motivación de que juegas en un club de Segunda pero realmente es como si fuera la Champions cada semana porque sientes esa exigencia. Si no te lo interiorizas así, puede llegar a ser algo que cuesta ya que el cumplir con esas expectativas tan altas no es fácil.

Apenas estuvo medio año. ¿Le habría gustado que fuera más tiempo?

Cuando terminaron esos cinco meses todas las partes pensábamos que iba a ser para más, dejé de hecho mis cosas en Zaragoza durante un buen tiempo porque parecía que sí que podría ser que me quedara. Por causas ajenas a mí no se dio, yo tenía contrato con el Elche, un club que también me lo dio todo, no se acabó prorrogando mi estancia allí, aunque me llevé al Zaragoza en el corazón como si hubiera estado muchos más años.

"Cuando rescindí del Elche igual era ya muy tarde en el mercado y el Zaragoza tomó sus decisiones y quedé libre. No fue porque yo no quisiera sino por una causa ajena a mí y no acabé volviendo"

Habla de su contrato en el Elche, pero a mediados de agosto de ese verano de 2024 usted ya se desvincula de ese club y pudo llegar aquí. De hecho, volvieron a hablar las dos partes y no se hizo.

Sé que hubo un momento en que el Zaragoza quería que continuara, la dirección deportiva que había (Juan Carlos Cordero) quería que siguiera y el contrato con el Elche era el impedimento. Cuando rescindí igual era ya muy tarde en el mercado y el Zaragoza tomó sus decisiones y quedé libre (fichó en diciembre por el Tenerife). No fue porque yo no quisiera sino por una causa ajena a mí, no acabé volviendo y luego el camino nos ha juntado como rivales.

El portero de la Cultural, en un entrenamiento. / CULTURAL LEONESA

En su no continuidad pesó la voz del entonces entrenador (Víctor Fernández) y fue la clave de esa decisión.

Pero es que al final se toman decisiones y ya está... Hubo un momento en que todas las partes pensamos que seguiríamos juntas y parecía que sí se iba a dar, pero no se dio. No hay ningún reproche para nadie, en el fútbol pasan cosas y se deciden asuntos y hay que ir a muerte con ello, yo he seguido mi camino, he seguido compitiendo en Segunda, no pudo ser continuar vistiendo esa camiseta y luciendo ese escudo, pero también soy feliz.

"En esos meses sentí que el del Zaragoza era el proyecto ideal para seguir creciendo, para aportar desde mi experiencia a un club gigante. Mi familia y yo estuvimos genial allí, la afición tuvo un trato maravilloso conmigo, creo que sintió cómo me volcaba en todo"

¿Qué hizo que en menos de seis meses sintiera eso tan especial hacia el club y la afición le mostrara tanto cariño?

Venía tras jugar bastantes años en Primera y tras el descenso el proyecto del Eche no pasaba por mí y sentí que el del Zaragoza era el mío, el ideal para seguir creciendo, para aportar desde mi experiencia a un club gigante. Mi familia y yo estuvimos genial allí, la afición tuvo un trato maravilloso conmigo, creo que sintió cómo me volcaba en todo. Fue pues una mezcla de todo eso lo que hizo que me llevara ese cariño de la gente y que sintiera toda la grandeza de ese club en mis carnes. Por eso me lo llevé en el corazón y siempre seré un poquito del Zaragoza, pese a que fueron pocos meses.

¿Qué Zaragoza espera el sábado? El de Gabi ha sido reconocible en la búsqueda de una solidez y le ha faltado pegada, pero ahora llega de momento Emilio Larraz.

Lo primero que hay que decir es que poseen muy buena plantilla, con continuidad de jugadores importantes más otros muchos que han llegado de nivel, con un proyecto con otro director deportivo. No han empezado bien y nosotros vamos allí con toda la intención de dar un golpe en la mesa que sería importante. Espero del Zaragoza esa reacción que muchas veces provoca un cambio de entrenador y que seguro que querrá ser fuerte en su casa tras no haber podido ganar en su estadio hasta ahora.

"El proyecto de esa propiedad es muy sólido, pero no llegan los resultados. Tienen equipo para estar mucho más arriba de lo que están, un grupo competitivo para aspirar a cosas bonitas y creo que podrán salir de ahí. ¿Para pelear por el ascenso o por la promoción? Pues tras este inicio la verdad es que no lo sé"

¿Ve plantilla en el Zaragoza para salir de la zona de abajo o para estar cerca de la zona de promoción?

Sí, por supuesto que lo veo. Han hecho fichajes contrastados y está la continuidad de otros futbolistas que ya de por sí sabes lo que te pueden dar. El proyecto de esa propiedad es muy sólido, pero no llegan los resultados. Aquí lo que manda es el balón y si entra o no, pero tienen equipo para estar mucho más arriba de lo que están, un grupo competitivo para aspirar a cosas bonitas y creo que podrán salir de ahí. ¿Para pelear por el ascenso o por la promoción? Pues tras este inicio la verdad es que no lo sé.

La tabla sin embargo habla de un partido en la jornada 10 entre el último y el penúltimo. Son rivales directos. ¿Sienten eso en la Cultural?

Es que a día de hoy es así, somos rivales directos, aunque no me fijo en la tabla, sinceramente, ni el resto de mi equipo. Consideramos al Zaragoza como un enemigo muy competitivo, con un proyecto para estar arriba que no se le ha dado y que va a ser muy difícil ganar allí. Si somos rivales directos por otra cosa o por esta misma pelea se marcará cuando queden 10 partidos, ahora no es momento de eso.

Conoce a varios jugadores de la plantilla, aunque aquí cada verano hay una revolución. ¿Con quién se queda?

A nivel personal con mucha gente, también con trabajadores del club. Con Guti he compartido vestuario en el Elche y en el Zaragoza, cuando volvió por primera vez y tuvo la mala suerte de la lesión, o con Francho tuve muy buena relación. Es verdad que en un año y poco desde que me fui ha cambiado mucho ese vestuario y ya no quedan tantos que estuvieron conmigo, pero así es el fútbol.

"A día de hoy somos rivales directos, aunque no me fijo en la tabla, sinceramente, ni el resto de mi equipo. Consideramos al Zaragoza como un enemigo muy competitivo, con un proyecto para estar arriba. Si somos directos por otra cosa o por esta misma pelea se marcará cuando queden 10 partidos, ahora no"

La Cultural es un recién ascendido y su objetivo es la permanencia, pero le está costando adaptarse a la categoría. Ya han vivido un cambio de entrenador con la llegada de Ziganda.

Nos ha faltado ganar en casa, donde aún no fuimos capaces. Eso puntos de local son los que marcan la diferencia. Contra el Córdoba merecimos más de lo que logramos, al menos un empate. Con esos tres o cuatro puntos que nos hemos dejado pues estaríamos casi en media tabla y todo se vería distinto. No hay que mirar la clasificación sino el día a día y las sensaciones en los últimos partidos son muy buenas, solo hemos recibido un gol, ganamos en campos difíciles como Santander o Valladolid y ahora tras Zaragoza tenemos dos encuentros seguidos en nuestra casa, aunque primero queremos vencer allí.

¿Qué ha cambiado Ziganda con respecto a Raúl Llona? Quizá que la Cultu sea un bloque más sólido, ¿no?

Sí, es posible, aunque también tratando de mejorar en ataque, intentando meter al rival en su área. Estamos buscando mejorar en todas las fases, pero es verdad que en defensa nos sentimos más fuertes ahora, solo hemos encajado un gol en tres partidos y vino en un córner que fue sobre todo acierto del rival. A partir de ahí vamos a crecer porque ser sólido es algo muy importante.

Está jugando todos los partidos, con el anterior entrenador y con este. También le pasó en el Tenerife, antes en el Zaragoza…

Creo que esa experiencia que te da sumar tantos encuentros en Primera o en Segunda la puedes usar para ayudar al equipo y para que sea más competitivo. Me estoy sintiendo muy bien aquí, la Cultu es un club que quiere asentarse en el fútbol profesional y con un proyecto que lleva muchos años, me siento con muchas ganas de ayudar en eso y la motivación supone seguir compitiendo a tope.

"Sigo teniendo mucha energía y gasolina para competir, el fútbol dictará sentencia año a año, pero ahora me siento muy competitivo jugando a un muy buen nivel en la categoría y espero continuar mucho tiempo. ¿Reencontrarme con el Zaragoza? Nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas"

Tiene 33 años y parece que todavía le queda cuerda. Esa edad es casi ser joven para un portero…

Sigo teniendo mucha energía y gasolina para competir, el fútbol dictará sentencia año a año, pero ahora me siento muy competitivo jugando a un muy buen nivel en la categoría y espero continuar mucho tiempo. 33 no es una edad avanzada para un portero.

Quizá en esos muchos años el Zaragoza se vuelva a cruzar en el camino.

Nunca se sabe, de momento lo hace de rival. Una parte de mi corazón siempre será zaragocista, aunque esta semana tengo que venir a muerte para ganarles. Ahora estoy muy feliz en León, espero lograr el objetivo de la permanencia y continuar más tiempo y después el fútbol da muchas vueltas.