Kenan Kodro sigue sin entrenar y apunta a ser baja ante la Cultural Leonesa

Muchos apuntaban a que incluso podría ser titular ante la Cultural Leonesa este sábado, pero puede que incluso no pueda ni disputar el partido. Kenan Kodro, tras estrenarse la pasada jornada como goleador en Almería, sigue con molestias provocadas por una contractura y este jueves, en la penúltima sesión de trabajo del Real Zaragoza, no ha podido ejercitarse con el resto de sus compañeros.

Ya no se entrenó el lunes y ,aunque sí que apareció sobre el césped el martes y el miércoles, el ariete no se encuentra al 100% y todo dependerá de sus sensaciones en las próximas horas. De momento, se ha optado por la precaución, aunque se espera que Kodro se pruebe este viernes y entonces se decidirá si el delantero podrá estar a las órdenes de Emilio Larraz para el duelo ante los de León.

Si finalmente no se recupera, Kodro se uniría a las ya confirmadas bajas de Paulino y de Keidi Bare. Por lo demás, el entrenamiento de este jueves ha transcurrido con total normalidad en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.