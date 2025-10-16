Real Zaragoza y bares: "Queremos que el sentimiento vibrante con las calles abarrotadas siga presente"

Fútbol y bares, es el mensaje de unión que ha querido transmitir el Real Zaragoza a su afición. Este jueves se ha presentado el I Certamen Tapas y Garnacha Zaragocista en Casa Juanico, uno de los establecimientos participantes. La iniciativa, impulsada por el club blanquillo y su patrocinador, Grandes Vinos, une dos de las pasiones de la afición zaragocista: el fútbol y la gastronomía. 46 establecimientos de toda la provincia de Zaragoza se han apuntado al certamen, algunos hasta esta misma mañana. El concurso arranca el viernes 17 de octubre y se podrá disfrutar hasta el 5 de noviembre.

Carlos Arranz, director comercial y de marketing del Real Zaragoza, explicó que la idea surgió para aprovechar el ambiente festivo que se vivió en la ciudad en las Fiestas del Pilar: “Queríamos hacer este certamen para que ese sentimiento vibrante con las calles abarrotadas siga presente en la ciudad. Garnacha y Zaragoza, son dos combinaciones que van de la mano”.

Con este certamen, el Real Zaragoza quiere rendir homenaje a los bares, lugares donde se vive y se comenta el fútbol cada semana, y donde muchos muestran su pasión por el club decorando sus locales con bufandas, camisetas o fotos históricas. “Es habitual que en la barra de un bar se escuchen comentarios del Real Zaragoza. Queremos poner en valor a la hostelería y todo el esfuerzo que hacen”, añadió Arranz. Para reforzar ese vínculo, el club ha creado una categoría llamada 'El bar más zaragocista', en la que recibirá un premio el establecimiento con le mayor sentimiento blanquillo. También, se le entregará a cada local participante una bufanda especial con el lema 'Este bar es zaragocista'.

En imágenes | Presentación del I Certamen de Tapas y Garnachas zaragocista / Laura Trives

El certamen se organiza junto a Grandes Vinos, una bodega de Cariñena que lleva muchos años colaborando con el Real Zaragoza. Su director de marketing, Manuel García, destacó que “el patrocinio no debe quedarse solo en una firma, buscamos dinamizar y ayudar a la hostelería a que venda más”. La idea ha sido crear tapas inspiradas en el club, ya sea por el nombre, los colores, los ingredientes aragoneses o la forma de presentarlas.

Cualquier persona podrá probar las tapas y votar por su favorita en la web oficial del certamen 'Tapas y Garnacha Zaragocista' y en la del Real Zaragoza. Las cinco tapas más votadas pasarán a la gran final, que se celebrará en el Ibercaja Estadio, donde un jurado profesional y representantes del club elegirán la ganadora.

Los premios

Además, todos los comensales que voten entrarán en el sorteo de varios premios, entre ellos: 4 packs de camiseta + bufanda del Real Zaragoza; 1 barrica decorativa de Grandes Vinos; 120 botellas del vino oficial Monasterio de las Viñas Garnacha Zaragocista y 60 invitaciones dobles para visitar la bodega de Grandes Vinos con cata incluida. Durante la presentación, Casa Juanico (anfitrión del evento), Kapitana D’Vermut y El Burladero de Cuarte ofrecieron una degustación de sus creaciones acompañadas del vino Garnacha 10.

La presentación del certamen terminó con un brindis de los dos ponentes que representaban la unión entre el Real Zaragoza y Grandes Vinos: “Es una gran fiesta, un momento para celebrar y seguir brindando por los éxitos de nuestro club, por la hostelería y por el vino”, concluyó el representante de las bodegas de Cariñena.