El Real Zaragoza ya mira al mercado de enero

El Real Zaragoza ya contempla la ventana de fichajes de enero, que comienza a primeros de ese mes, como una necesidad para cambiar piezas en su plantilla, lo que casi resulta obvio con el equipo último clasificado tras 9 jornadas. Se quede, porque así lo dictaminen los resultados inmediatos, Emilio Larraz, o se fiche a un técnico las próximas semanas, o bien de los que no quisieron venir (Sergio y Luis Gacía Plaza, sobre todo) o cambiando el foco de los ofrecimientos no aceptados tras el cese de Gabi, ya que el club sigue en el mercado de entrenadores, en una situación de total provisionalidad en el banquillo, la intención, si la economía lo permite, que la idea es que sí, es buscar más fútbol. Es decir, apuntar como prioridad a un centrocampista o a un mediapunta con último pase, o a ambos, y en menor medida a un central que quedó pendiente en verano, aunque la figura de Saidu en esa plaza hace que la urgencia ahí sea menor.

Eso sí, el Zaragoza, uno de los clubs que tienen el límite salarial excedido, con un presupuesto oficial de 11,3 millones que se levantará por encima de los 12 tras la actualización de enero cuando computen determinados acuerdos comerciales y sobre todo la ampliación de capital que será efectiva en la Junta General de diciembre, necesita primero eliminar ese desfase, lo que en principio va a suceder y después hacer más hueco en salidas. Y eso tanto en las fichas físicas, porque solo tiene una libre (el dorsal 25 en concreto) ahora mismo en la primera plantilla (Saidu, cuando se ejerza la opción de compra del Dansoman Wise, será a todos los efectos del primer equipo, pero con un dorsal del B que ahora tiene también Pau Sans) y porque necesita liberar salarios para tener más margen.

Bakis es una salida fija en enero, pero el club va a necesitar más hueco y jugadores como Toni Moya, Keidi Bare o Kosa pueden abrir la puerta, más lo que vaya dictando la competición estos meses

Hay una salida muy clara y fija en enero y es la de Bakis, que al final se quedó en el club al no concretarse su traspaso al Vanspor turco en el último día del mercado y que no llegó a un acuerdo para rescindir el año que le resta, hasta junio de 2026, donde por su cesión al Górnik Zabrze polaco y al no disputar el 50% de los minutos, sus emolumentos bajaron al 50%, a unos 350.000 euros, por lo que si se marcha en enero el club en el mejor de los casos podría liberar la mitad de esa cifra, lo que sería fundamental. En teoría, llegar a un acuerdo para su salida en enero es mucho más fácil que en verano, aunque no se pueda liberar toda esa parte del salario.

Mientras, hay otros jugadores como Toni Moya, al que ya se le invitó a salir en verano y no quiso, Keidi Bare, que tampoco vio esa despedida en julio y se quedó, o Kosa, al que la lesión en el meniso externo cuando su cesión estaba decidida para que tuviera minutos y que volverá a tener la posibilidad de ese préstamo, que también pueden abrir la puerta para liberar más margen. Y todo eso independientemente de lo que la competición vaya dictaminando en estos meses, entre los futbolistas que están teniendo menos minutos y si esa situación se prolonga tras la destitución de Gabi.

Lastrados por el último día

El Zaragoza, en un final de mercado frenético en verano, apostó por reforzar en esas horas finales la portería (Esteban Andrada) y el mediocentro defensivo (Paul), dos objetivos prioritarios, y trajo a un 9 (Kodro) porque también contaba con la salida de Bakis y se buscaba una referencia clara en ataque, y decidió apostar por el lateral derecho (Aguirregabiria) en lugar de por un central, con Kosa lesionado en estos momentos y mínima participación el año pasado, y tampoco le dio para buscar más fútbol en el medio, porque la apuesta de Gabi no iba tanto por esos derroteros y porque no se juzgó necesario. Sin embargo, estos meses de competición han dejado claro esa necesidad y será lo primero que se busque al ir a una ventana invernal donde el Zaragoza ya tiene previsto presentarse.