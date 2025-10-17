Fútbol regional
El Deportivo Aragón de Ramón Lozano se ve las caras con el Tudelano en Navarra
El Ebro recibe al Mutilvera y el Ejea al Basconia
Tres equipos aragoneses disputarán su encuentro de la jornada de Segunda RFEF este sábado. El Deportivo Aragón se enfrenta al Tudelano (18.00 horas) en un encuentro casi con aroma a derbi y que se disputará en tierras navarras. Será el estreno como entrenador provisional de Ramón Lozano en un duelo entre dos equipos que aspiran a estar en la parte alta de la tabla a final de año.
Por su parte, el Ebro recibirá al Mutilvera (el rival del Real Zaragoza en la primera ronda de la Copa del Rey) en La almozara en un duelo (16.45) en el que los arlequinados deben dar un paso adelante para enderezar su titubeante inicio de curso. El rival parece propicio porque los navarros son antepenúltimos y llegan a la capital aragonesa tras cuatro derrotas consecutivas.
Por último, para cerrar la jornada del sábado, el Ejea se enfrentará al Basconia (19.00) en un choque de necesitados. Ambos equipos se encuentran en posiciones de descenso y los de las Cinco Villas querrán hacerse fuertes en Luchán para romper su mala racha y respirar en la tabla.
