Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Rueda de prensa de Emilio Larraz antes del Real Zaragoza-Cultural

Rueda de prensa de Emilio Larraz antes del Real Zaragoza-Cultural

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Emilio Larraz ofrece este viernes su primera rueda de prensa como entrenador del Real Zaragoza antes del choque en el Ibercaja Estadio frente a la Cultural Leonesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents