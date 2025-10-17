"No tengo ninguna duda de que este Zaragoza es para hacer algo chulo"

Cumplió Emilio Larraz con la consigna de cualquier entrenador recién llegado en su primera comparecencia: mandar un mensaje de refuerzo público para sus jugadores. Y lo hizo con convicción y determinación, por mucho que la tabla diga que el Real Zaragoza es colista con solo 6 puntos tras 9 jornadas. "No estoy preocupado ni con miedo (al descenso). He visto estos días un grupo excelente, con jugadores que quieren hacer algo importante, que les duele que las cosas no salgan. No tengo ninguna duda de que hay un equipo para hacer algo chulo, pero hasta ahora las cosas han salido mal y tenemos déficit de puntos y de ánimo. El nivel lo poseen y les he transmitido que esto va a salir bien seguro", aseguró el técnico, para el que que "buscar un bloque equilibrado es lo fundamental para dar un rendimiento lo más estable posible", argumentó.

"Ganar nos ayudará con ese proceso de mejorar, ya que siempre me he movido más por el proceso que por los resultados, que a veces engañan. Claro que hay urgencia de vencer, pero si actuamos con urgencias nos equivocaremos"

Para esa búsqueda, que requiere de tiempo y después de que las cosas no hayan salido, los futbolistas "necesitan confianza, certezas, cosas sencillas", indicó, sin negar la importancia de superar a la Cultural Leonesa este sábado en un duelo de último contra penúltimo: "Ganar nos ayudará con ese proceso de mejorar, ya que siempre me he movido más por el proceso que por los resultados, que a veces engañan. Si el equipo va haciendo las cosas bien, a medio plazo saldrán. Claro que hay urgencia de vencer, pero si actuamos con urgencias nos equivocaremos, hay que marcar pautas como si fuera el primer día y obligarnos a que por ejemplo en un mes el equipo sea mejor de cuando lo cogimos", aseveró Larraz, que insistió en ese mensaje. "No vendo humo, en 30 años no lo hice nunca. No hay que darle la espalda a la situación, pero veo la plantilla del Zaragoza y las del resto y no noto tanta diferencia, se trata de cambiar la dinámica, hacer cosas sencillas, animar y apoyar y, cuando salga lo más sencillo, se intentarán cosas más complejas".

Al fin y al cabo, como zaragocista, Larraz ha visto al equipo "demasiado tiempo lejos de donde tiene que estar, lo hemos naturalizado, pero muchos de los jugadores no lo han hecho al acabar de llegar", afirmó, insistiendo en una plantilla, la conformada este verano por Txema Indias y con Gabi de entrenador, "rica y variada, con muchos perfiles para ir encontrando el camino más estable. En mi trayectoria yo he logrado que mis equipos siempre tengan un rendimiento estable", dijo, como aval para que esa búsqueda tenga resultado.

Francho, centrocampista

En ella, Larraz cuenta con Francho como "centrocampista, lo que no quiere decir que pueda jugar de lateral y ha dado un buen nivel ahí" y elogia a Juan Sebastián para ese puesto en el costado derecho, donde Gabi lo empezó utilizando y después le quitó en los últimos tres partidos totalmente ese sitio: "Lo conozco desde juvenil, tiene cualidades físicas y técnicas de jugador profesional, es un proyecto de futbolista con un futuro extraordinario", añadió el nuevo míster zaragocista, que también ve muchos recursos en ataque: "Esta es de las plantillas más ricas en delanteros de los últimos años. Hay que trabajar en la producción ofensiva y si mejoramos eso van a meter goles seguro".

Al final, "lo importante es que todos los futbolistas de este equipo están sobradamente preparados para la categoría por su historial y siempre digo que el historial no se regala", espetó el preparador zaragozano, que no se ha encontrado a un vestuario roto por la concatenación de malos resultados y esa posición de colista. "Les he felicitado porque he visto un grupo a nivel humano muy bueno, de comportamiento y compromiso. Cuando las cosas no salen hay dudas, nervios, inseguridades, por lo que necesitan ganar, experimentar ese éxito. Necesitan apoyo, confianza para ser capaces de racionalizar esto de volver a hacer bien lo que han hecho toda la vida".

"¿La afición? Soy uno más de ellos y llevo 50 años viendo los partidos arriba con ellos y ahora estaré en el césped. Es momento de transmitir confianza a los jugadores, de animarles y ayudarles, que vayamos todos a ganar el partido para ser proactivos, que tengamos todos, afición y equipo, la sensación de que hemos hecho todo para esa victoria"

Larraz, con muchos años de socio y un zaragocismo absolutamente reconocible, también tuvo palabras para la afición, porque "soy uno más de ellos y llevo 50 años viendo los partidos arriba con ellos y ahora estaré en el césped. A mis compañeros de asiento les diría que esos son nuestros futbolistas, con más capacidades de las que demuestran y que hay que echarles una mano, que es momento de transmitir confianza, de animarles y ayudarles, que vayamos todos a ganar el partido para ser proactivos, que tengamos todos, afición y equipo, la sensación de que hemos hecho todo para esa victoria. El reflejo negativo de la afición en cuanto a exigencia no es bueno ahora", dictaminó el preparador zaragocista, seguro en todo caso de que la afición volverá a estar con los suyos en un momento tan delicado: "El que lo dude es que no ha estado en los últimos 50 años por el campo del Real Zaragoza".

Un rival ordenado y compacto

Ese apoyo también será básico para doblegar a una Cultural Leonesa que de la mano del Cuco Ziganda. su técnico en los últimos tres partidos, es "un bloque muy ordenado, con una disposición clara en la que prima la estabilidad y aprovechar los momentos. Son los equipos del Ziganda muy ordenados y necesitas paciencia y tiempo para desordenarlos y no es sencillo encontrar esos espacios, aunque estoy convencido de que seremos capaces de hacerlo", cerró.