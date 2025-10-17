Emilio Larraz: "Me he sentido reforzado por el club, no me tomo el partido como un examen"

Con un discurso sencillo y directo, sin dobleces, con la seguridad que dan 30 años de trabajo y más de 1.000 partidos dirigidos para navegar en las turbulentas aguas de este Real Zaragoza que no lo ha reforzado como apuesta y solo ha recurrido a él de momento como parche en función de los resultados mientras sigue en el mercado de entrenadores. Así se ha presentado este viernes Emilio Larraz: "No necesito ese mayor respaldo. Es más, me he sentido reforzado por el club, ya que me piden que me haga cargo del equipo porque creen en mis capacidades y eso han transmitido a los jugadores delante de mí. No necesito nada más", aseguró el entrenador del Zaragoza en su última sesión antes de su estreno ante la Cultural de este sábado en el Ibercaja Estadio: "No me tomo el partido como un examen, el llevar 30 años en esto me da seguridad en esta profesión. He asumido el trabajo como siempre".

Larraz, en todo caso, conoce esa provisionalidad que tiene su cargo. Si llegan los resultados seguirá. Si no se dan, el club buscará fuera un sustituto de Gabi que de momento es él. "El técnico del Zaragoza soy yo, la dirección deportiva me ha transmitido su confianza porque conoce mi trabjo y lo que puedo hacer. ¿Cuanto tiempo? No lo sé, ojalá que sean 5 años porque querrá decir que nuestro Zaragoza está otra vez en su sitio", añadió el preparador zaragocista, que justificó la provisionalidad del club tras el cese de Gabi, cuando Fernando López, director general, dijo que no era opción para el banquillo. "Cuando lo dijo no habían hablado conmigo y no querían que yo me enterara por la prensa. Me llamaron, me testaron en cómo me encontraba y les dije que por capacidad estaba seguro de que podía ayudar y ellos me dijeron que adelante".

La llegada al fútbol profesional

Larraz incidió en esta nueva etapa en su carrera, en su salto al fútbol profesional, como "un reconocimiento a una trayectoria, a muchos años de desarrollar esta profesión, por la percepción de ellos de que soy una persona capacitada y la satisfacción porque el esfuerzo ha valido para consstruirme como un buen entrenador". Con esas premisas se toma el partido en lo personal Larraz, al menos su primera oportunidad de dirigir a un equipo profesional, con la esperanza de que haya más y estableciendo que "a la hora de lo que es fútbol, de lo que es preparar un partido y un entrenamiento, no hay ninguna diferencia entre el fútbol profesional y el que he vivido. Aquí la ventaja es que tienes más futbolistas, más ayudantes y un staff completo".