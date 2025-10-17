Kenan Kodro se pone a las órdenes de Larraz

Kenan Kodro se ha ejercitado este viernes con el resto del grupo en el Ibercaja Estadio, pese a que el jueves y el lunes no lo hizo por unas molestias, una leve contractura, con la que acabó el duelo ante el Almería del pasado sábado y se ha puesto a disposición de Emilio Larraz tras completar el entrenamiento del Real Zaragoza. Otra cosa es que sea titular, que no lo parece que lo vaya a ser, ni tan siquiera arriesgar con su presencia en el partido.

"Es el ejemplo de compromiso que tiene esta plantilla, hemos ido con cuidado esta semana y esta mañana no contábamos con él en la sesión, pero se ha querdido probar y ha completado el trabajo. Me ha dicho que contemos con él para 90 minutos, para 30 o para ninguno, para lo que sea. Lo de Kenan es el ejemplo de lo que he vivido en esta semana, no se tira del barco ninguno, ya que llevo muchos años en eso y sé cuándo un jugador lo hace", aseveró Larraz este viernes, elogiando al delantero bosnio.

Así, ahora mismo y para su primer partido, el técnico zaragozano tiene a todos los jugadores disponibles menos Paulino, que sigue de baja por una microrrotura en la musculatura isquiotibial, y Keidi Bare, operado de apendicits esta semana. Saidu, Pinilla y el meta Obón completaron este viernes el trabajo y los dos primeros estarán seguro en la lista que dé Larraz este mediodía de sábado.