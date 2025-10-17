La nueva vida de los 'desheredados' de Gabi

Un nuevo entrenador, aunque solo sea provisional y en función de los resultados, si estos son positivos, como Emilio Larraz, subido desde el filial al primer equipo del Real Zaragoza, supone la apertura de ventanas y que los que menos oportunidades tenían con el anterior, con Gabi, vean un rayo de esperanza con la nueva situación. Y en esa coyuntura están Samed Bazdar, Soberón, Valery, Aguirregabiria o, en menor medida, Toni Moya, teniendo en cuenta que Bakis es descarte de verano y la idea con él se mantiene en su salida segura en enero. Para ellos se abre una nueva puerta con la llegada del nuevo entrenador.

Se hartó Gabi de decir que no había caso Bazdar en esta temporada, pero ni en el tramo final del curso pasado ni en el inicio del actual contó en demasía con el delantero, de elevado impacto en el límite salarial, entre la amortización de su traspaso y su ficha está en torno al millón de euros, y que pudo salir rumbo al Rubin Kazan por 2'5 millones y con otras ofertas de cesión (Países Bajos o Portugal, por ejemplo), pero el Zaragoza le cerró esa puerta. Sin embargo, Bazdar, que se ha perdido por estar con Bosnia los duelos ante el Valladolid y el último en Almería, solo fue titular en Castellón, donde vivió como una isla en ataque y suma solo 126 minutos en 6 encuentros, ni participando desde el banquillo frente al Albacete. La llegada de Larraz ha mejorado la sonrisa del ariete serbio, que ve la esperanza de tener más oportunidades.

Soberón y Valery, casos distintos

Tampoco ha tenido de momento demasiadas Soberón, máximo goleador del curso pasado con 10 dianas y que solo ha estado en el once frente al Andorra. Hasta se quedó en dos jornadas fuera de la lista, ante Ceuta y Mirandés, y después ha tenido minutos desde el banquillo en los dos últimos encuentros con Gabi, estrenando cuenta anotadora en Almería, donde su aparición fue muy productiva. “La semana pasada, con el cambio de sistema y habiendo cinco delanteros, le tocó, pero es muy importante. Trabaja al máximo, tiene gol, su competencia interna le hace mejorar.. va a seguir siéndolo”, dijo el entrenador tras dejarle fuera en Vitoria. El cántabro solo lleva 214 minutos.

Valery, por su parte, no conoce la titularidad tras ser uno de los fichajes de referencia en verano, con rol importante como refuerzo y también en la parte salarial, con una ficha elevada y contrato por tres años, pero con Gabi ha salido solo desde el banquillo, en seis duelos, con 151 minutos, en bastantes de ellos totalmente fuera de sitio, como lateral izquierdo, donde jugó en Almería por ejemplo, aunque es verdad que llegó en verano, a principios de agosto, muy fuera de forma por una lesión en el hombro que lastró su pretemporada en el Girona. “Estamos trabajando mucho con Valery, va a marcar diferencia, pero viene sin pretemporada, tras un año difícil. Estamos intentando ayudarle no solo en lo deportivo”, dijo el ya extécnico sobre el extremo catalán el 3 de octubre pasado.

Aguirregabiria, fichaje inédito

Aguirregabiria compone junto a Bakis y Kosa, este lesionado la mayor parte de este inicio de curso, los tres que no han tenido minutos hasta ahora, con el agravante en el caso del lateral vitoriano de que es uno de los 12 fichajes, llegado sobre la bocina del mercado de verano. Indias estuvo al comienzo de la sesión del miércoles hablando con él y Gabi no le dio ni una oportunidad, situándole en bastantes entrenamientos fuera de su sitio, por lo que su situación puede cambiar ahora, mientras que Toni Moya fue titular en Almería por la indisposición de Saidu, y en Castellón, pero solo ha jugado en cuatro partidos de nueve tras no querer salir en verano. En el caso del extremeño, es más complicado que noria gire, pero su puerta también parece un poco más abierta, aunque sea candidato a irse en enero.

Juan Sebastián no ha tenido minutos en los tres últimos partos de Gabi y Pau Sans ha perdido presencia también. A ambos los conoce muy bien Emilio Larraz del Deportivo Aragón

Mientras, Juan Sebastián o Pau Sans, a los que Emilio Larraz conoce muy bien del Deportivo Aragón, han visto reducir mucho su presencia en las últimas semanas de Gabi en el banquillo. El lateral, fijo en el comienzo de curso, no ha tenido ni un minuto en las tres últimas citas (Mirandés, Córdoba y Almería) desde su mala primera parte en Ceuta tras su buen inicio liguero. Mientras, Pau Sans no ha jugado de titular desde la cuarta cita liguera y ante el Mirandés en Vitoria no tuvo minutos. Ambos, sobre todo Juan Sebastián, apuntan a recuperar protagonismo con Larraz.