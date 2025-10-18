El Cuco, más que un clásico de regreso

No es difícil saber de dónde le viene a Ziganda lo del Cuco, un apodo de infancia por su capacidad desde muy pequeño para aparecer en el área y oler el gol. Destinado a continuar una saga ganadera y de productos lácteos en Larrainzar, su pueblo, el fútbol le separó de ese destino y le dio diecisiete temporadas en activo, en las que marcó más de 140 goles, entre Liga, Copa y UEFA, y sólo sudó dos camisetas: la de Osasuna y la del Athletic, que en 1991 pagó 150.000 pesetas, un fortunón entonces, por su fichaje. Su historia como jugador, un buen delantero, se ha quedado corta a la lado de la de los banquillos, donde tras entrenar en las categorías inferiores de Osasuna, Patxi Izco le dio la batuta del primer equipo para sustituir a Javier Aguirre. Era el año 2006, por lo que se acerca, cuando este sábado se mide al Real Zaragoza, a los 20 años en los banquillos de forma casi ininterrumpida.

A Ziganda le acompañan 330 partidos entre Primera y Segunda entre Osasuna, su breve etapa en el Xerez, Athletic, Bilbao Athletic, Oviedo, Huesca y desde hace tres semanas la Cultural Leonesa, su última estación después de su salida del club oscense en octubre de 2023. A todo eso le añade seis temporadas en el filial rojiblanco, con el que ascendió a Segunda en 2015 y bajó al año siguiente, para que sus partidos entre las tres principales categorías del fútbol español y la Copa se vayan a 584, además de 30 en Europa entre Osasuna y el conjunto rojiblanco.

El Cuco era astucia como jugador, nada de florituras, sobre todo instinto, inteligencia y gol, la pelota le quemaba en los pies, pero destilaba eficacia. Sus equipos son igualmente reconocibles desde el banquillo, bloques ordenados, donde se busca la solidez como dogma, un 4-4-2 o un 4-2-31 como esquema base, aunque se adapta bien a las plantillas que tiene y tratar de aprovechar las oportunidades cuando llegan. Ziganda no engaña en la fórmula y la Cultural, tras un dubitativo comienzo con Raúl Llona tras su ascenso, con muchos goles encajados, se entregó a su sabiduría y a su estilo para buscar la permanencia. En los tres partidos que lleva solo ha recibido un gol, en Córdoba y en un córner, ni Valladolid, donde ganó, ni Albacete en casa, con tablas, le marcaron.

Así se presentará la Cultural en el Ibercaja Estadio, un escenario nuevo para Ziganda, que como entrenador ya suma siete visitas a Zaragoza con cuatro equipos distintos. En Primera lo hizo con Osasuna, con una victoria por 1-2 (06-07) y una derrota por 2-1 un año después, en el Xerez, también en la élite, el cese y su relevo por Poyatos, le llegó en la previa de visitar La Romareda, mientras que con el Bilbao Athletic, ya en Segunda, perdió por 2-0 y con el Oviedo le hizo mucho daño al Zaragoza, dos victorias, en la 19-20 (2-4) y en la 20-21 (1-2), y el empate en la 21-22. Su última visita le trae eso sí, un recuerdo amargo, con una derrota por 3-0 en el Huesca en diciembre de 2022.