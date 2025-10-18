Emilio Larraz: "Creo que se han mantenido en el campo con dignidad"

El entrenador del Real Zaragoza, Emilio Larraz, ha sacado pecho de la actitud mostrada por los jugadores durante toda una segunda parte que se ponía más cuesta arriba conforme pasaban los minutos: «Me identifico mucho con ellos. Es muy difícil y muy jodido estar en el campo como han estado, y con las ganas que traían». Asimismo, también ha reconocido este mérito cuando la cuenta de la Cultural empezaba a engordarse: «Se han tenido que esforzar mucho para seguir y aun así encajar goles».

Sobre el motivo que ha provocado que la segunda mitad de partido fuera radicalmente distinta a la primera en cuanto a resultado, el técnico aragonés ha explicado que «a veces el fútbol es así» y que quizá la suerte no había estado de su lado: «Son cosas razonables para un equipo al que le sale todo al revés desde la primera jornada. La vida tiene estas cosas. Cuanta más ilusión tienes... Hoy han salido al revés las cosas», ha añadido.

El técnico ha explicado que el equipo, aunque disgustado con la actuación arbitral, estaba dispuesto a salir a darle la vuelta al encuentro con el nuevo plan de partido, sin conocer todavía que Paul también había sido expulsado: «El vestuario estaba molesto por algunas decisiones hacia nosotros, pero estábamos convencidos de que lo podíamos sacar. Y luego nos dicen que Akouokou no puede jugar». Aun así, el equipo encaraba los segundos 45 minutos con optimismo: «El ambiente en el vestuario, sabiendo que era muy complicado, tenía un atisbo de que se podía remontar».

Hasta esta segunda expulsión que deja al Zaragoza con nueve, la dinámica era distinta: «El partido estaba igualado», afirma Larraz. Después, todo se ha resuelto en muy poco tiempo: «En 2 minutos te metes en el descanso 0-2 con dos jugadores menos». Desde entonces el baño ha sido total por parte de los del ‘Cuco’ Ziganda. Sin embargo, no ha querido responsabilizar al equipo por la goleada: «Tenemos que quitarnos la sensación de culpabilidad. Solo nos hace más daño». Ni tampoco cargo contra la evitable expulsión de Paul, aunque sí mencionó que es un aspecto a trabajar: «Nosotros tenemos que ser capaces de hacer las cosas bien. Y las que no se hacen bien, hay que corregirlas».

Sobre el estado en el que deja esta nueva derrota al conjunto zaragozano, Larraz ha asegurado que la situación aún se puede revertir: «Estamos convencidos de que si recuperamos a los jugadores anímicamente, aunque va a ser difícil, vamos a salir adelante». Además, ha lanzado un mensaje de unión: «Estamos todos en el mismo barco». Por eso mismo, el entrenador afirma que su convicción es total y absoluta: «No tengo ninguna duda de que esto va a salir a delante». Eso sí, reconoció que para ello «toca sufrir y seguir». Además, ha depositado plena confianza en la plantilla: «Este equipo tiene capacidad para moverse por la categoría sin ningún problema». No obstante, el club al completo tendrá que trabajar en ello y no quedarse de brazos cruzados: «Hay que seguir remando. Si esperamos que nos caiga, no llegará»