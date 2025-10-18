Francho Serrano: "Las expulsiones han marcado el partido"

El capitán del Real Zaragoza, que ha completado los 90 minutos del encuentro ante la Cultural Leonesa, ha sido preguntado a pie de campo por las sensaciones tras la durísima derrota. El jugador achaca la goleada en el Ibercaja Estadio a las dos rojas: «Las expulsiones han marcado el partido. La primera parte ha sido igualada y con pocas ocasiones».

Sobre la segunda de las dos tarjetas rojas, la de Paul Akouokou en el tiempo de descanso, ha indicado que se la habían explicado, pero que esperaba igualdad en el criterio para futuras jugadas similares: «Es una jugada antideportiva. Supongo que el reglamento es así, pero espero que sea así siempre, igual para todos».

Además, Francho ha dejado claro que la plantilla solo tienen una cosa en mente: «El equipo quiere ganar. Todos queremos ganar». Sobre cómo conseguirlo, tras una única victoria en diez partidos, tan solo ha expresado que más que un deseo, es una necesidad la que tiene el club para mantenerse en Segunda División: «No nos queda otra. A seguir».