Francho Serrano: "Las expulsiones han marcado el partido"
El capitán del Real Zaragoza ha sido preguntado a pie de campo por las sensaciones tras la durísima derrota: "No nos queda otra. A seguir"
El capitán del Real Zaragoza, que ha completado los 90 minutos del encuentro ante la Cultural Leonesa, ha sido preguntado a pie de campo por las sensaciones tras la durísima derrota. El jugador achaca la goleada en el Ibercaja Estadio a las dos rojas: «Las expulsiones han marcado el partido. La primera parte ha sido igualada y con pocas ocasiones».
Sobre la segunda de las dos tarjetas rojas, la de Paul Akouokou en el tiempo de descanso, ha indicado que se la habían explicado, pero que esperaba igualdad en el criterio para futuras jugadas similares: «Es una jugada antideportiva. Supongo que el reglamento es así, pero espero que sea así siempre, igual para todos».
Además, Francho ha dejado claro que la plantilla solo tienen una cosa en mente: «El equipo quiere ganar. Todos queremos ganar». Sobre cómo conseguirlo, tras una única victoria en diez partidos, tan solo ha expresado que más que un deseo, es una necesidad la que tiene el club para mantenerse en Segunda División: «No nos queda otra. A seguir».
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- Txema Indias entrega el Real Zaragoza a Emilio Larraz
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Un exjugador del Real Zaragoza sin equipo desde 2022 vuelve a jugar al fútbol: 'Todos le conocen
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- Gabi agota su crédito después de un desastre que deja al Real Zaragoza colista (4-2)
- La gran oportunidad de Emilio Larraz, Lebron James y la decisión de las decisiones de Txema Indias