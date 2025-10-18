Larraz prescinde de Kosa y Bakis en su primera lista al mando del Real Zaragoza

Pocas novedades y aún menos sorpresas en la primera lista de Emilio Larraz al frente del Real Zaragoza. El entrenador aragonés, que se estrena en el cargo este sábado, a las 18.30 horas, en el Ibercaja Estadio ante la Cultural Leonesa, recupera a Pomares, baja por lesión en los últimos partidos, así como a Bazdar, de vuelta tras su periplo con la selección bosnia, y a Paul Akouokou, que cumplió en Almería un partido de sanción tras haber sido expulsado la jornada anterior contra el Córdoba.

Las tres altas suponen que Kosa y Bakis se vean obligados a presenciar el encuentro desde la grada al haber sido excluidos de una convocatoria en la que tampoco figuran los lesionados Keidi Bare, operado de apendicitis, y Paulino, en la recta final de la recuperación de una microrrotura muscular.

También Kodro, renqueante durante toda la semana, figura entre los 24 citados por Larraz, que mantiene a su lado a Hugo Pinilla. Obón será el tercer portero.