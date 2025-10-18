Nueva era en el Real Zaragoza: Se acabaron las gilipolleces

Empieza la era Larraz en el Real Zaragoza. Y eso son palabras mayores. Porque estamos hablando de uno de los mejores entrenadores que ha dado esta tierra. Un hombre de club en mayúsculas. Un técnico de la casa y por la casa. Un preparador con más de mil partidos dirigidos que, aunque nunca antes había accedido al fútbol de élite, es un profesional de los pies a la cabeza. Llega tarde, muy tarde, esa oportunidad que merece desde hace mucho tiempo. Y viene de aquellas maneras, sin plazos ni certezas, envuelta en ambigüedades e incertidumbre y tras haber sido elegido porque las opciones que deseaba el club no han querido venir y los que querían venir no son, de momento, los deseados. Larraz, a sus 57 años, recoge ahora la recompensa a su fidelidad y a un trabajo extraordinario a través de un caramelo cubierto de cianuro. Porque el Zaragoza que hereda es un equipo herido de muerte que deambula con aspecto cadavérico por los bajos fondos de una clasificación en la que la oscuridad lo cubre todo.

El comienzo de un tiempo nuevo supone, como siempre, el fin de otro. Este sábado 18 de octubre devuelve cierto grado de ilusión y esperanza en torno a un equipo incapaz de sumar más de una victoria en los nueve partidos disputados y sin haber ganado aún en casa, lo que ha mandado a la calle a Gabi, que, como otros antes, fue clave en la salvación de una muerte que parecía segura pero al que el comienzo desde cero se le ha hecho bola. Le ha venido grande al madrileño un proyecto que nunca pareció tener claro cómo gestionar y en el que la involución, los errores graves y las decisiones incoherentes han acentuado el caos que lo preside todo.

Iván Calero y tres novedades en la Cultural El exzaragocista se perfila como una de las novedades en el once de Ziganda este sábado, ya que volvió tras su sanción ante el Córdoba jugando unos minutos y apunta a titular en el Ibercaja Estadio. Mientras, el conjunto leonés, con las bajas seguras de Satrústegui y el canterano zaragocista Tresaco, puede cambiar el ataque Cortés y Lucas Ribeiro en las alas en el 4-2-3-1 que usa el Cuco.

Se equivocó Gabi en muchas cosas y no cumplió con lo prometido. Se comprometió a crear un equipo extremadamente competitivo en constante evolución, pero la realidad es que el Zaragoza es cada vez peor y no ha dejado de involucionar, lo que le ha llevado a no esquivar la media de algo más de 190 días que han permanecido en el cargo los entrenadores que han pasado por el club desde el último descenso, un dato que Gabi calificó, de forma desafortunada, como «gilipollez», en un exceso verbal que, como parecía más que probable, le pasó factura.

Cambiará cosas Larraz, pero no demasiadas. No parece que la portería está entre ellas. Andrada apunta a seguir bajo palos, pero Juan Sebastián, al que Gabi sacó del equipo a pesar de haber sido de lo mejor, se perfila como inquilino del lateral derecho. Insua y Tachi podrían seguir como centrales y quizá Pomares puede ganarle el pulso a Tasende en el costado zurdo. En el centro del campo, Francho podría recuperar su sitio natural y Guti perder el suyo. Paul parece fijo pero no tanto Saidu, a pesar de que a Larraz le encanta. Y en los extremos, puestos clave para el entrenador aragonés, Moyano se antoja seguro y quizá Valery podría debutar como titular en busca de una profundidad y un desborde que también aportarían la continuidad de Cuenca o Pau Sans.

No sería descartable que Pinilla, esencial para Larraz en el filial, ejerciera en una mediapunta que apunta a volver a escena y a la que también aspira el propio Sans o Bazdar, con el que el entrenador dialogó este viernes. Soberón y Dani Gómez optan a ser la referencia arriba. Todo muy natural, en todo caso. Sin cosas raras ni artificios. Sin tontadas, ni gilipolleces. Normalidad, que ya es hora. También de ganar, y empezar a salir de esta.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada; Juan Sebastián, Insua, Tachi, Pomares; Guti, Paul Akouokou; Pau Sans, Sebas Moyano, Bazdar y Soberón.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Roger Hinojo; Tiago Ojeda, Bicho; Luis Chacón, Paco Cortés, Lucas Ribeiro y Sobrino.

Árbitro: Dámaso Arcediano.

Campo: Ibercaja Estadio.

Hora: 18:30. Aragón TV, LaLiga Hyp. TV